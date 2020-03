Battle Royale in CoD: Modern Warfare - Wo bleibt der Warzone-Modus?

Schon seit Wochen stehen Gerüchte über einen Battle Royale Modus für Call of Duty: Modern Warfare im Raum. Zunächst wurde der Modus innerhalb eines offiziellen Trailers angekündigt, danach häuften sich vermeintliche Leaks zum neuen Spielmodus und machen Warzone aktuell zu einem der offensten Geheimnisse der Gaming-Branche. Hier ein Überblick, was sich in den letzten Tagen getan hat.

1. Geleakte Map zeigt Warzone-Spielwelt

Über Reddit wurde bereits die vermeintliche Map zu Warzone geleakt. Diese besteht, wie ebenfalls zahlreiche Gerüchte besagten, aus mehreren bereits im Spiel existierenden Maps wie Zhokov Boneyard oder Tavorsk District und sollte Spielern des Hauptspiels wohl bekannt vorkommen.

2. Streamer verplappert sich (mit Absicht?)

In einem Gespräch der beiden Twitch-Streamer »DrDisrespect« und »Kraftyy« wurden die Zuschauer plötzlich hellhörig: Kommt Warzone schon in der kommenden Woche raus?

"Ich habe den Wingsuit nicht erwartet. Es ist schon eine Weile her, dass du den alten Wingsuit rausgeholt hast. [...] Vielleicht hole ich ihn nächste Woche wieder raus. [...] Vergesst dieses Gespräch nicht, meine Herren. Nächste Woche seht ihr wieder den Wingsuit."

Viele Zuschauer vermuteten dahinter eine von Activision bezahlte Werbung des Streamers für den neuen Modus, um in der Community schon mal ein wenig Stimmung zu machen. DrDisrespect erkannte zwar sofort, was er da gesagt hatte und dementierte sämtliche Gerüchte, glaubwürdig wirkte das alles aber nicht wirklich.

3. Gelöschte Videos kehren zurück

Der Youtuber TheGamingRevolution postete vor einiger Zeit Videos aus dem vermeintlichen Warzone-Modus auf seinem Kanal. Acitivision fand das jedoch gar nicht lustig und ließ kurzerhand die betreffenden Videos sperren.

Nun sind sie aber wieder da und zeigen eine ganze Menge Gameplay. Konnte sich Activision hier also nur nicht durchsetzen oder soll dieser Leak vor dem möglicherweise bald bevorstehenden Release noch etwas Hype generieren?

Wann kommt Warzone denn nun?

Die Gerüchte verdichten sich also immer und immer weiter, was langsam wirklich die Frage aufwirft: Warum kommt kein offizielles Statement von Activision?

Fest steht jedenfalls, dass CoD-Spieler jeden Tag noch ungeduldiger werden und sich auf jeden noch so kleinen Info-Happen nur so stürzen. Bei Twitter lautet der Tenor der Community inzwischen unter jedem Beitrag der Entwickler in etwa gleich: »Wann kommt endlich Warzone?«

Give us Warzone! — Duck Rudolph Roethlisberger (@J_Kobak) March 3, 2020

Was wir bisher schon sicher wissen und welche Vermutungen sonst noch um Warzone kreisen, lest ihr in unserer Übersicht, wo wir alle bisherigen Leaks & Meldungen zum Battle-Royale-Modus von CoD MW zusammenfassen.