Das neueste Update zu Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare lässt die Server von Activision erneut schwitzen. Spieler auf Twitter und auch in den Kommentaren in unserem Tipps-Artikel zu schnelleren Downloads bei CoD: MW & Warzone berichten von teils extrem langsamen Download-Raten.

Auch auf Netzwelt.de schießen die Beschwerden über Störungen bei Battle.net in die Höhe, wie die aktuelle Grafik zeigt:

Woran liegt das?

Das Problem mit den schlechten Download-Raten hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Zu einem der Gründe äußerte sich Activision Blizzard im Blogpost, die anderen ergeben sich aus der Beschaffenheit des Spiels selbst:

Die Updates von CoD: Modern Warfare und Warzone sind riesig. Der neueste Patch erfordert rund 45 GB an Daten. Die Spielerbasis von MW und Warzone fällt ebenfalls enorm aus. Das Free2Play-Battle-Royale erreichte bereits zwei Monate nach Release 60 Millionen Spieler. CoD: MW erzielte die besten Verkäufe der gesamten Marke. Die Coronakrise verstärkt das Problem. Durch den weltweiten Lockdown nimmt die Nutzung von Internet-Daten zu.

Was folgt daraus?

Bei einem Update von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone kommen nun all diese Probleme zusammen: Millionen von Spielern weltweit wollen gleichzeitig enorme Datenmengen herunterladen, während der Internet-Traffic zu Stoßzeiten aufgrund des erhöhten Bedarfs gedrosselt wird.

Nutzer auf Twitter und anderen sozialen Plattformen ärgern sich natürlich trotzdem, zumal Activision für CoD: MW und Warzone nach wie vor keinen Preload anbietet. Nutzer Hinkovich schreibt:

6 Stunden und es werden noch viele viele mehr.. #Warzone pic.twitter.com/GhNmSz2gaE — Hinkovich (@d_hinkovich) June 11, 2020

Was ihr gegen die langsamen Downloads unternehmen könnt, haben wir für euch in unseren Tipps zusammengefasst:

Warum gibt es keinen Preload?