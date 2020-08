Der Countdown läuft: Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone steht in den Startlöchern. Am 5. August geht es los - und wie CoD-Spieler inzwischen wissen, beschert der Release wohl wieder ein Riesen-Update. Jetzt warnt sogar ein Entwickler offiziell vor der Downloadgröße.

Der Production Director von Infinity Ward, Paul Haile, twitterte, dass die Community sich wieder auf ein großes Update einstellen sollte:

Laut Haile wird Season 5 erneut groß. In dem Download steckt der gesamte Inhalt der neuen Saison. Man bemühe sich weiterhin, den Speicherbedarf von Modern Warfare und Warzone zu verkleinern, aber man wolle gleichzeitig eben auch neue Inhalte bringen. Auf den Konsolen werde die Spielgröße nach dem Update komprimiert und sogar kleiner ausfallen als jetzt.

Offiziell ist die genaue Größe noch nicht bekannt, aber möglicherweise ist die Information trotzdem durchgesickert. Wie das als zuverlässig bekannte Leak-Portal ModernWarzone bei Twitter zeigt, startete bei einzelnen Spielern bereits ein ziemlich großer Download für Modern Warfare. Dabei handelt es sich vermutlich um einen Preload vor dem Startschuss zu Season 5. Das Update ist 36,18 GB groß:

Ob es sich dabei tatsächlich um die endgültige Downloadgröße von Modern Warfare handelt, wissen wir spätestens am 5. August. Es würde aber zu den bisherigen Season-Updates passen: Der Patch zur 4. Saison war circa 44 - 50 GB groß.

Immer wieder sorgen die riesigen Updates für Ärger unter den Spielern - einerseits, weil CoD einen großen Anteil des Speicherplatzes beansprucht und andererseits, weil Battle.net regelmäßig unter der Last der Downloads zusammenbricht. In seiner Kolumne erklärt Shooter-Experte Phil, warum es dafür keine Entschuldigung gibt:

Wir haben ein paar nützliche Tipps, was ihr gegen langsame Downloads bei Battle.net tun könnt. Trotzdem solltet ihr euch besser auf längere Wartezeiten zum Seasonstart einstellen, solange die CoD-Entwickler ihr Größenproblem nicht in den Griff bekommen.