Call of Duty: Warzone bewegt sich mit einem großen Knall auf seine dritte Season zu. Denn die Atombombe, über die bereits lange spekuliert wurde, ist nun in Verdansk explodiert. Was ist geschehen?

Verdansk ist Geschichte

Das Finale von Season 2 konnten die Spieler in Form eines Events direkt im Spiel miterleben. In einer eigenen Playlist namens »Destruction of Verdansk, Part 1« konntet ihr die letzten Stunden der Map erleben, auf denen Warzone-Spieler seit Release des Battle-Royale-Shooters gegeneinander antraten.

So lief das Event ab: Die Runde begann wie ein ganz normales Match von Call of Duty: Warzone. Doch in dessen Verlauf wurden die Infektionszonen, die bereits seit längerem im Spiel sind, immer größer und umfassten schließlich fast die gesamte Karte.

Spieler werden zu Zombies: Wer starb, wurde zudem nicht aus dem Match entfernt, sondern wurde selbst zu einem Zombie. Kurz vor Ende war die Map dementsprechend fast vollständig von Zombies bevölkert. Dann gab es noch eine kurze Warnung, man solle Verdansk verlassen. Wenige Sekunden darauf explodierte schließlich die Atombombe.

Wenn ihr das Event verpasst haben solltet, oder die Matches aufgrund der zahlreichen Server-Probleme nicht beenden konntet, dann könnt ihr euch hier noch einmal die entsprechende Zwischensequenz ansehen:

Wie spielt man Warzone ohne Verdansk?

Derzeit finden sämtliche Matches auf der Karte Rebirth Island statt. Anlässlich des Events könnt ihr die Gefechte hier jetzt auch bei Nacht austragen. Zudem gibt es einen Ort auf der Insel: Das Kontrollzentrum.

Wenn ihr euch bisher noch nicht auf Rebirth Island gewagt habt, dann helfen euch unsere Tipps weiter. In denen erklären wir den Aufbau der Map, worauf ihr euch gefasst machen müsst und wie ihr hier am besten vorgehen könnt.

Damit ist das Event, das den Start von Season 3 markieren wird, allerdings noch nicht beendet. Bereits heute, am 22. April 2021, soll es weitergehen.