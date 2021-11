CoD Vanguard zeigt Hakenkreuze, aber nicht in allen Modi

Auf Nachfrage von GamesWirtschaft bestätigte Activision, dass die deutsche Version von Call of Duty Vanguard inhaltsgleich zur internationalen Fassung erscheint. Das bedeutet, dass NS-Symbolik wie Hakenkreuze und SS-Runen enthalten sein wird. Allerdings nur in der Kampagne – im Multiplayer- und im Zombie-Modus fehlen die Symbole dagegen.

Die offizielle Stellungnahme von Activision lautet wie folgt:

Die deutsche Fassung von Call of Duty: Vanguard ist vollständig deutsch lokalisiert und inhaltsgleich mit der internationalen Version. Dies betrifft auch die Darstellung von nationalsozialistischen Symbolen im Spiel. via GamesWirtschaft.de

Warum sind die Versionen dieses Mal inhaltsgleich?

Das Thema NS-Symbolik in Videospielen auf dem deutschen Markt durchlief in den letzten Jahren einen Wandel. Zuvor vermieden Publisher es jahrzehntelang, Spiele mit NS-Symbolik in Deutschland zu veröffentlichen. Dafür wurden teilweise umfänglich überarbeitete Versionen für den deutschen Markt entwickelt – unter anderem bei der Wolfenstein-Serie.

Anno 1998 wurde das allererste Wolfenstein zum Auslöser für eine Entwicklung, die Hakenkreuze in Spielen für alle in Deutschland veröffentlichenden Publisher lange Zeit praktisch unmöglich machte.

Mehr zu der kontroversen Thematik lest ihr im Kommentar von GamesWirtschaft-Chefredakteurin Petra Fröhlich:

Dieser Umstand änderte sich 2018 für Videospiele. Knackpunkt ist die Sozialadäquanzklausel in Paragraf 86 des Strafgesetzbuches, die eine Ausnahme für die Verwendung von verfassungswidriger Symbolik in Medien formuliert, falls es sich um einen Beitrag zu Kultur, Bildung oder Wissenschaft handelt.

Diese Behandlung wird Spielen nun auch zuteil - allerdings keinesfalls grundsätzlich. Vielmehr prüft die zuständige Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) im Einzelfall, ob die Sozialadäquanz greift. Das Thema spielt bei immer mehr Titeln eine Rolle:

Warum lediglich die Kampagne?

In der Frage der Sozialadäquanz finden sich die wahrscheinlichsten Gründe, warum nur die Kampagne von CoD Vanguard die NS-Symbolik enthält. Wir gehen davon aus, dass Activision mögliche Konflikte mit der USK vermeiden will. Im Fall des Multiplayer-Shooters Post Scriptum wurde beispielsweise die Freigabe verweigert, da das Spiel laut USK keine ausreichende Einordnung des Spielgeschehens vornehme.

Warum aber die Kampagne? Bei Wolfenstein: Youngblood, das eine USK-Freigabe mit Hakenkreuzen erhielt, werde die klare Gegnerschaft zum Nationalsozialismus in der Story deutlich. So begründete die USK die Freigabe damals. Offenbar will Activision diesen Umstand auch auf das neue CoD anwenden. Dies dürfte der Grund sein, warum die Symbolik zwar in der Kampagne von Call of Duty: Vanguard auftaucht, nicht jedoch im Multiplayer- und Zombiemodus.

Inzwischen veröffentlichte Bethesda ältere Wolfenstein-Spiele erneut in Deutschland - in der internationalen Fassung samt NS-Symbolik und mit dem Segen der USK. Im Podcast oben besprechen wir den weiten Weg, den die Marke dafür zurücklegen musste.

Was heißt das für die Berichterstattung auf GameStar.de?