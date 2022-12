CoD Warzone 2: Bekommen gute Spieler Audio-Nachteile durch SBMM? Profis machen den Check

Die Rückkehr des skillbasierten Matchmaking in Modern Warfare 2 und Warzone 2 sorgte schon vor dem Release des Shooters für Diskussionen. Nun geht aber das Gerücht um, dass man einen neuen Mechanismus gefunden habe, der besseren Spielerinnen und Spielern das Leben schwerer machen soll. Zwei Shooter-Profis gehen der Sache auf den Grund.

Wer schleicht sich da an?

Konkret geht es darum, dass die Schritte feindlicher Soldaten angeblich schwerer zu hören seien, wenn man vom SBMM als guter Spieler eingestuft wird. Dadurch gehe eine wichtige Methode verloren, Gegner aufzuspüren und ihnen so einen Schritt voraus zu sein. Schließlich kann man sich in Modern Warfare 2 und Warzone 2 nicht nur auf die Minimap verlassen, da Gegner nur durch Gadgets wie Aufklärungsdrohnen enthüllt werden.

Auf Reddit will ein Nutzer das Skill-Based-Audio bewiesen haben. Er habe mehrere Stunden lang Tests durchgeführt und dazu seinen Account mit Reverse Boosting schlechter aussehen lassen, um dem Matchmaking vorzugaukeln, er sei ein unerfahrener Spieler. Das Ergebnis sei eindeutig: Als besserer Spieler höre man Schrittgeräusche deutlich schlechter.

Allerdings gibt es auch Kritik an dieser Theorie. So bezeichnet ein anderer Reddit-Post sie als lächerlich und Verschwörungstheorie und bekommt dafür jede Menge Zuspruch.

Gibt es wirklich Audio-Unterschiede?

Gleich zwei YouTuber haben sich entschlossen die Theorie vom skillbasierten Audio zu beweisen oder zu widerlegen. TrueGameData, der sich auf datenbasierte Videos zu Call of Duty spezialisiert hat, führte einen Test in Warzone 2 durch, sein Video könnt ihr euch hier ansehen:

Er nutzt dazu zwei verschiedene Accounts, den eines Spitzenspielers und den einer Anfängerin. Beide lassen an jeweils verschiedenen Orten einen weiteren Spieler an sich vorbeilaufen. Das Ergebnis: Es ist keinerlei Unterschied beim Audio der beiden Accounts erkennbar, auch eine Untersuchung mit Audiosoftware bringt keine Hinweise auf skillbasiertes Audio.

Ein zweites Video wurde von TheXclusive Ace veröffentlicht, der Tests spezifisch für den Multiplayer von Modern Warfare 2 durchführt, und dabei eine ähnliche Methode anwendet. Hier könnt ihr es euch ansehen:

Bei TheXclusiveAce handelt es sich ebenfalls um einen auf CoD spezialisierten YouTuber, der vor allem Tutorials erstellt. Auch er verwendet einen guten und einen schlechten Account, um eventuelle Unterschiede zu finden. Beide lässt er auf mehreren Karten am selben Ort stehen und nimmt das jeweilige Audio auf.

Das Ergebnis bleibt gleich: Es ist kein Unterschied zwischen dem Audio der beiden Accounts zu erkennen. Der YouTuber vermutet, dass die Theorie um skillbasiertes Audio aus anderen Gründen entstand. So bewegten sich etwa erfahrenere Spieler deutlich bewusster, um von Gegnern nicht gehört zu werden. In einer Lobby, die mit guten Spielern gefüllt ist, schleichen sich Gegner also wahrscheinlich öfter an, anstatt unbedarft über die Map zu trampeln.

Auch möglich seien schlichtweg Bugs, die dafür sorgten, dass die Lauf-Geräusche in bestimmten Situationen nicht abgespielt werden. Ein eigenes System, dass geschicktere Spiele mit leiseren Schritten bestrafe, halten allerdings beide YouTuber für sehr unwahrscheinlich.

Was gibt es sonst Neues zum Shooter?

Das vor kurzem veröffentlichte Warzone 2 plagt sich noch mit allerlei technischen Problemen herum, über die wir im obigen Testvideo ausführlicher sprechen. Auch machen Cheater Al Mazrah unsicher, die aber mit harmlosen Tricks für Erheiterung sorgen. Zuletzt sorgte dann noch ein Skin für Aufregung, der im Dunkeln angeblich große spielerische Vorteile bringen soll, ganz so schlimm ist es aber wohl doch nicht.

Wenn euch CoD auch manchmal frustriert und ihr das Gefühl habt, dass die Gegner euch einen Schritt voraus sind, dann hilft euch vielleicht unsere Guide-Sammlung mit diversen Tipps und Tricks weiter. Dimi erklärt euch etwa, wie ihr besser schießt und gleichzeitig weniger sterbt.

Was haltet ihr von den Gerüchten um skillbasiertes Audio? Kam es euch auch schon manchmal so vor, als würden sich andere Spieler ständig unbemerkt anschleichen können? Vermutet ihr eine SBMM-Mechanik hinter dem Problem, oder glaubt ihr an etwas anderes? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!