CoD Warzone 2: Nach Kritik erscheint DMZ jetzt als Beta

Schon lange vor der offiziellen Ankündigung befand sich das ominöse DMZ für Call of Duty: Warzone 2 in aller Munde. Etablierte Leaker und Insider versprachen einen Modus, der Spielen wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown Konkurrenz machen will.

Erst kürzlich wurde dann DMZ offiziell enthüllt - und stieß dabei auf mehr Ernüchterung und Kritik als auf Begeisterung und Lob. Entwickler Infinity Ward zieht dabei wohl unmittelbare Konsequenzen: Zum Launch von DMZ am 16. November erwartet uns vorerst eine Beta-Phase und damit kein vollständiger und polierter Spielmodus.

Auch Shooter- und Call of Duty-Experte Dimi analysierte bereits: DMZ muss erst beweisen, dass es sich mit den Genre-Schwergewichten messen kann und allerspätestens zum Release ein paar gravierende Fragen beantworten.

DMZ kommt - aber vorerst als Beta

Was ist DMZ überhaupt? DMZ wird ein eigener Modus für CoD Warzone 2, der sich spielerisch an Extraction- oder Raid-Multiplayer wie Escape from Tarkov, Hunt: Showdown, Marauders oder die Dark Zone aus The Division (2) orientiert.

Das bedeutet konkret: Wir stürzen uns mit unserem Squad auf die von KI-Gesocks bevölkerte Warzone 2-Map Al Mazrah und streiten uns dort mit anderen Spielern um wertvollen Loot. Die Dicke Belohnung gibt’s aber nur, wenn wir uns erfolgreich aus dem Schlachtengetümmel zurückziehen. DMZ folgt also einem klassischen High Risk/High Reward-Prinzip.

Nach Monaten voller Gerüchten und Leaks um DMZ folgte erst vor wenigen Tagen die offizielle Ankündigung und Enthüllung des Warzone 2-Spielmodus. So richtig gezündet hat DMZ bei CoD-Spielern und -Fans aber noch nicht - wie zum Beispiel das folgende Video des YouTuber JesseKazam zeigt:

Dafür gibt's Kritik: Kritisiert wird so unter anderem, dass sich DMZ gefühlt zu wenig von der klassischen Battle Royale-Erfahrung abhebt, auf der taghellen Al Mazrah-Map zu wenig Atmosphäre versprüht und zum aktuellen Zeitpunkt sehr undurchsichtig bleibt, was die Langzeitmotivation angeht.

Natürlich muss sich DMZ ebenso mit etablierten Genre-Vertretern messen können, die auf eine eigene Art von Spielertyp abzielen. Titel wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown sind komplett darauf ausgelegt und fokussiert, entsprechend steht Warzone 2 vor der großen Herausforderung, da mithalten zu können.

Aufgrund dieser Kritik scheint Infinity Ward bereits Konsequenzen gezogen zu haben: Im neuesten Update des offiziellen Entwickler-Blogs wird DMZ vor seinem Launch am 16. November 2022 nun mit einem Beta-Siegel versehen - ein kompletter und vollständiger Spielmodus erwartet uns zum 16. November also noch nicht.

Dabei wird sogar explizit betont, dass man mit DMZ nichts kopieren möchte, was Fans bereits aus anderen Spielen kennen. In Zukunft soll der Warzone 2-Modus weiter verbessert und ausgebaut werden.

Was ist eurer bisheriger Eindruck von DMZ: Interessiert euch die CoD-Abwandlung des Extraction-Shooter-Prinzip? Oder spielt ihr sowieso nur den Modern Warfare 2-Multiplayer und/oder den klassischen Battle Royale-Modus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!