CoD: Warzone - Neue Infos über die kommenden 200-Spieler-Modi

Call of Duty: Warzone löst wohl bald ein Versprechen ein. Schon vor dem Launch gaben die Entwickler bekannt, dass es Playlists für 200 Spieler geben soll. Offenbar ist es bald soweit: Ein etwas ungewöhnlicher Leak zeigt die geplanten Modi, die schon in Season 4 erscheinen könnten. Was steckt hinter dieser Information?

Das Hauptmenü verrät zu viel

Bisher sind maximal 150 Spieler pro Lobby in Warzone möglich. Diese Grenze wird wohl bald angehoben: Die Quelle des Gerüchts ist ein Menü-Screenshot, der bei Twitter veröffentlicht wurde. Darauf sind links im Kasten »Modern Warfare Multiplayer« vier Playlists zu sehen:

@PrestigeIsKey

NEW upcoming playlist!!"

-Br 200

Plunder 200

Br juggernaut pic.twitter.com/l1ohCvuhGL — DissolveGaming - gaming news and information (@DissolvexD) June 14, 2020

Das sind die vier Titel:

BR 200

Plunder 200

BR Duos

BR Juggernaut

Die lange von Spielern geforderten Duos für Warzone sind kürzlich bereits erschienen. Mehr zum Juggernaut-Modus lest ihr unten. Die anderen beiden Modi sind noch nicht offiziell nicht bestätigt, lassen aber ein paar Vermutungen zu.

Was ist dran an dem Leak?

Es war schon seit den Anfängen von Warzone bekannt, dass es Playlists für 200 Spieler geben soll. Seit dieser Ankündigung bekamen wir aber keine weiteren Informationen mehr dazu. Es scheint, als ob mindestens zwei dieser 200er-Modi anstehen, nämlich für das normale Battle Royale und den beliebten Plunder-Modus. Der fehlt übrigens bisher in Season 4 - eine Übersicht aller Inhalte bekommt ihr hier:

Wie glaubwürdig ist der Leak? Wir halten das Bild für echt und die Informationen, die sich daraus herleiten lassen, für zuverlässig. Dass die 200er-Playlists kommen, ist ja bereits bekannt. Ob sie wirklich schon in Season 4 auftauchen? Gut möglich - aber erst eine offizielle Bestätigung wird Sicherheit bringen. Wir haben bereits bei Activision um ein Statement gebeten.

Was ist BR Juggernaut? Dieser neue Modus namens »Juggernaut Royale« findet sich ebenfalls in dem geleakten Screenshot. Wie auf dem Activision-Blog beschrieben wird, könnt ihr euch darin einen schwer gepanzerten Juggernaut-Anzug sichern, den es normalerweise nur als Killstreak-Belohnung im Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare gibt. Sobald ihr hineinschlüpft, hört ihr einen eigenen Soundtrack und räumt mit einer Mini-Gun auf.

Es bleibt abzuwarten, wann die neuen Playlists erscheinen. Bis dahin sollte Warzone auf jeden Fall die langsamen Downloads in den Griff bekommen. CoD-Experte Phil erklärt, warum dieses Problem den Spielspaß zerstört.