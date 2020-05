Bunte Neonbeleuchtung und Waffen in futuristischem Farbdesign - das verbinden wir eigentlich so gar nicht mit Call of Duty: Warzone. Ein Reddit-Nutzer hat mit seinem Post auch keinen offiziellen Fun-Modus oder gar die wohl bevorstehende große Katastrophe von Season 4 entlarvt.

Nein, dass wir Warzone mit Cyberpunk-Stimmung sehen, haben wir vermutlich einer sterbenden GPU zu verdanken.

Warzone in ganz neuem Licht

In dem Video, das von User LilCapped auf Reddit hochgeladen wurde, sehen wir den Start einer Runde in Warzone. Schon beim Anflug auf Verdansk zeigt sich der kuriose Licht-Bug in farbiger Pracht: Gebäude und Straßen leuchten in Rot, Grün und Violett. Metall-Oberflächen sehen aus wie mit Öl überzogen, egal ob beim Flugzeug oder den Waffen des Spielers:

Während wir uns eher an eine futuristische oder gar außerirdische Stadt erinnert fühlen, gibt es in den Kommentaren auch andere Ideen. Einige fänden einen Nachtmodus für Warzone spannend, in dem die Gebäude bunt beleuchtet wären. Das sähe nicht nur optisch schick aus, sondern würde auch die Orientierung in der Dunkelheit erleichtern - aber es Gegnern eben auch einfacher machen, einen zu treffen.

Dieser Kommentar bekam zum Beispiel über 400 Upvotes: »Würde ziemlich cool aussehen, wenn sie einen Nachtmodus hätten, aber alle Gebäude wären mit Lichtern wie denen da erleuchtet«.

Der Fallschirmsprung zum Start eines Matches sähe in einem solchen nächtlichen Setting sicher klasse aus: Spieler könnten sich an den Lichtquellen orientieren, wenn sie ihren Landepunkt anpeilen. Allerdings gibt es keinen Hinweis, dass aus diesem Bug tatsächlich mal ein Feature werden soll. Was stattdessen in Season 4 von Warzone geplant ist, lest ihr in unserem FAQ:

Ein Nachtmodus für Warzone könnte aber trotzdem kommen: Angeblich ist das für die nahe Zukunft geplant. Mein-MMO fasst die Hinweise darauf zusammen.

Der Glitch ist nicht völlig unbekannt: Gelegentlich berichteten Warzone-Spieler schon früher von dem Fehler (wie hier, ebenfalls bei Reddit). Bisher wurde noch nicht eindeutig herausgefunden, warum er auftritt. Die häufigste Erklärung ist, dass er das Ergebnis einer schwächelnden oder überhitzten GPU sein könnte.

Der sehnlichste Wunsch der Warzone-Spieler ist übrigens gar kein Nachtmodus und er ging jüngst sogar endlich in Erfüllung: Die Duos sind da! Schon seit dem Start des Battle Royale forderten Spieler den Zweier-Modus. Entwickler Infinity Ward ließ sie monatelang zappeln und lieferte Duos erst mit dem finalen Playlist-Update von Season 3.