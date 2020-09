Ein neuer Download-Brocken nähert sich, denn Call of Duty: Warzone startet am 29. September 2020 in die 6. Season. Die große Frage, die Spieler bei jedem Update beschäftigt: Wie viel Speicherplatz frisst es diesmal? Eine Antwort darauf liefert der exklusive Preload für die PlayStation-Version.

Wir ergänzen natürlich die offiziellen Zahlen, sobald sie für alle Versionen von Warzone bekanntgegeben werden - also für alle Plattformen sowie das Free2Play-Standalone und die an Modern Warfare gekoppelte Variante.

Moderat - zumindest nach CoD-Maßstäben

Wie groß wird der Download? Rund 20 GB beträgt die PlayStation-Version. Erfahrungsgemäß unterscheiden sich PC- und Xbox-Downloads nicht allzu sehr davon, sie fielen die letzten Male allerdings ein Stück größer aus als für die PS4. Rechnet also einen gewissen Puffer ein, dann seid ihr auf der sicheren Seite.

Preload auch für PC? Nein, ihr könnt wohl auch diesmal keinen Vorab-Download für Season 6 starten. Das bleibt PlayStation-Besitzern vorbehalten.

Werden die Downloads kleiner? Zumindest stehen die Zeichen gut: Season 5 verlangte noch um die 54 GB Speicherplatz von euch. Sogar ein Entwickler warnte vor der Update-Größe. Dazu kam noch ein kleinerer Mid-Season-Patch, der uns wahrscheinlich auch in Season 6 wieder erwartet. Infinity Ward ist sich der Problematik bewusst und arbeitet laut eigener Aussage daran, die Patches zu komprimieren.

Größen-Vergleich: Obwohl das Update diesmal kleiner ausfällt, ist es immer noch riesig, verglichen mit anderen Spielen. Zum Beispiel ist es größer als CoD Modern Warfare 3 oder Black Ops 2. Oder als Skyrim - und zwar mit allen DLCs.

Falls ihr Probleme mit Battle.net habt: Wir empfehlen euch auch diesmal wieder unseren Artikel zu den langsamen Downloads beim Launcher. Einige simple Tricks können nämlich helfen:

Was steckt in Season 6?

Die wohl größte Änderung ist das neue U-Bahn-System. Ihr könnt in den Tunneln natürlich kämpfen, aber wenn ihr mit den Zügen fahren wollt, solltet ihr das lieber sein lassen. Außerdem sind zwei alte Bekannte aus Modern Warfare als neue Operator dabei. Mehr erfahrt ihr in einer eigenen Meldung zu den Neuerungen der 6. Season:

Wenig überraschend kommt natürlich auch ein neuer Battle Pass, der 1000 CoD-Points kostet und in dem ihr 100 Ranks freischalten könnt. Welche Belohnungen genau euch erwarten, ist noch nicht bekannt - es werden aber garantiert wieder neue Waffen, Skins, XP-Boosts und Cosmetics dabei sein.