Der neue Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone ist so gut wie hier, in wenigen Stunden öffnen die Server den ersten Spieler ihre Pforten.

Auch kurz vor dem Release dringen noch weitere Details ans Tageslicht: Ein Video auf dem YouTube-Kanal von Playstation Access zeigt nun eine vollständige Partie und was genau passiert, wenn man es schafft, eine Partie als letzter Überlebender zu gewinnen.

Get Some statt Chicken Dinner

Jedes Battle-Royale-Spiel hat eine eigene Bezeichnung für einen Sieg: Bei Playerunknown's Battleground werden die siegreichen Spieler mit einem »Chicken Dinner« belohnt, wer in Fortnite gewinnt erhält einen »Victory Royale«.

Bei CoD: Warzone bekommen wir hingegen ein »Get Some« - im englischsprachigen Raum ein umgangssprachlicher Ausruf, wenn man etwas Schönes erlangt hat. In diesem Fall natürlich den Sieg in den 150 Spielern umfassenden Partien.

Doch dabei bleibt es nicht: Das Gewinnerteam (Warzone bietet ausschließlich Squad-Spiele) wird in einer aufwändigen Zwischensequenz per Helikopter aus der Map geflogen. Während am Bildschirmrand die Namen aller verstorbenen Mit- und Gegenspieler herunterlaufen, zoomt die Kamera nochmal an die Charaktere der überlebenden Gewinner heran und zeigt ihre Benutzernamen.

Lustigerweise wird euer Charakter auch gezeigt, wenn ihr während des Matches gestorben seid, aber Mitglied des Gewinnerteams seid.

Call of Duty: Warzone erscheint heute, am 10. März 2020, um 16:00 Uhr für alle Käufer von Call of Duty: Modern Warfare, die Free2Play-Version für alle andern wird ab 20:00 Uhr verfügbar sein.