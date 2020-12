CoD Warzone: Warum Juggernauts derzeit ein so großes Problem sind

Juggernauts machen in Call of Duty: Warzone derzeit Spielern das Leben schwer - oder leichter, je nachdem, auf welcher Seite der Minigun man steht. Zunächst waren die mächtigen Killstreaks nur im separaten Modus Juggernaut Royale verfügbar, anschließend kamen sie auch ins reguläre Battle Royale.

Sie funktionieren ähnlich wie im Multiplayer von CoD: Modern Warfare: Die bulligen schweren Kampfanzüge müssen nur einmal angezogen werden, dann kann der Spieler sie bis zum Tod behalten. Juggernauts teilen mit der Minigun nicht nur äußerst stark aus und zerstören auch Fahrzeuge im Nu, sondern schlucken im Umkehrschluss auch extrem viele Kugeln.

Wo liegt das Problem?

In der Meta-Strategie des Battle Royale sorgen Juggernauts für große Änderungen. Im Laufe einer Partie sammeln mehrere Spieler so einen seltenen Zufallsdrop auf oder kaufen ihn an einer Shopstation. Diese Spieler setzen sich durch ihren Vorteil oft bis ins Endspiel durch.

Damit kann man derzeit in vielen letzten Zirkeln von CoD: Warzone beobachten, dass mindestens ein Juggernaut das Geschehen dominiert. Zwar sind Spieler mit Panzeranzug und Minigun recht langsam, allerdings können Juggernauts auch in Fahrzeugen sitzen und sich daher schnell über die Map bewegen.

Im letzten Zirkel und den dort vorherrschenden Nahbereichskämpfen ist ein Juggernaut mit Panzerung und zerstörerischer Minigun natürlich stark im Vorteil. Sogar so sehr, dass sich die Meta hin zu wirksamen Gegenmaßnahmen verschiebt. So sind nun zuvor oftmals unliebsame Items wie Riot Shield und Unterlaufgranatwerfer im Trend, um die Juggernauts zu kontern.

Spieler weitgehend dagegen

In sozialen Medien sind sich Spieler von CoD: Warzone überwiegend einig, dass die Juggernauts lieber aus dem Battle Royale entfernt werden sollten. Etwa fand auf Reddit eine Umfrage statt, bei der rund 78 Prozent der Teilnehmer für eine komplette Entfernung der Juggernauts aus Warzone stimmten.

Bislang hat sich allerdings nichts getan. Wir werden abwarten müssen, was mit den Juggernauts in Zukunft geschieht. Immerhin stehen am 10. Dezember große Änderungen für Warzone auf dem Programm, wenn der Wechsel zu CoD: Cold War stattfindet. Ob die Juggernauts dieses Update "überleben", ist noch unklar.