Die neue Season 6 in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone läuft und bietet unzählige neue Inhalte. Eine Änderung hat Entwickler Infinity Ward allerdings verschwiegen: Auf Verdansk in Call of Duty: Warzone könnt ihr ab sofort einen neuen Killstreak finden. Dieser fällt sogar ausgesprochen mächtig aus. Was dahinter steckt, erklären wir euch im Folgenden.

In unserem Info-Artikel dagegen haben wir die größten Neuerungen und Änderungen der neuen Season 6 für euch übersichtlich aufgearbeitet:

Foresight lässt euch Kreise sehen

Schon kurz nach der Veröffentlichung des riesigen Season-Updates haben erste Spieler den neuen Killstreak mit dem englischen Namen Foresight (auf deutsch: Vorhersage oder Weitblick) entdeckt.

Was genau bewirkt der Killstreak? Sobald ihr das Item aktiviert, zeigt euch die Karte in Call of Duty: Warzone sämtliche Gaskreise des Matches an. Ihr wisst also sofort, wo ihr euch am besten gegen Ende der Partie aufhaltet, um garantiert nicht vom tödlichen Gas erwischt zu werden. Dabei zeigt der Killstreak auch die winzigen Kreise an, wenn sich die Zone immer weiter verkleinert und kaum noch Raum zum Atmen gewährt.

Was macht Foresight so stark? Normalerweise müsst ihr, um die nächsten Zonen zu erkennen, jede Menge Aufklärungs-Aufträge erledigen. Mit Foresight entfällt diese Aufgabe, wodurch ihr euch auf andere Dinge konzentrieren könnt. Zudem seht ihr wirklich jeden Kreis und habt dadurch taktisch einen großen Vorteil gegenüber anderen Teams.

Wo gibt es den Killstreak? Foresight findet ihr nicht in jeder Kiste. Bislang wurde das Item vor allem in den Bunkern von Verdansk gefunden. Allerdings handelt es sich um einen seltenen Gegenstand, weshalb ihr nicht unbedingt jedes Mal dort einen erhaltet.

Bereits erster Nerf veröffentlicht

Mit einem ersten Hotfix für die aktuelle Season hat Infinity Ward die Droprate noch einmal gesenkt - und damit auch die Existenz von Foresight bestätigt. Der Killstreak ist also definitiv nicht unabsichtlich in das Spiel geraten:

Bevor ihr euch auf die Suche macht, beachtet jedoch, dass es derzeit zu einigen Problemen in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare kommt. Den aktuellen Stand haben wir für euch aufgearbeitet:

Der neue Killstreak ist übrigens nicht die einzige Neuerung, die euch mit Season 6 in Call of Duty: Warzone erwartet. Schon bald soll laut Leaks eine gefürchtete Schrotflinte ihren Weg in den Shooter finden.