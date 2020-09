CoD Warzone & MW: Update sorgt für XP-Regen kurz vor Season 6

Es ist wieder soweit: Eine neue Season von Call of Duty: Warzone und Modern Warfare steht bald an. Season 5 endet aller Voraussicht nach am 28. September 2020.

Und auch wenn Season 6 noch nicht offiziell angekündigt wurde, ist sie so sicher wie der Sniper auf dem Stadion-Dach: Der aktuelle Battle Pass läuft am 28. September aus. Activision selbst gab einen eindeutigen Hinweis. Und zum Finale gibt es wie üblich nochmal einen ordentlichen Batzen XP für euch.

Sämtliche Belohnungen des Battle Pass findet ihr übrigens hier in unserer Übersicht. Denkt dran, dass ihr die Rewards nur während der Laufzeit freischalten könnt, danach verfallen sie.

CoD lädt zum Grind-Wochenende

Egal, ob ihr den Multiplayer von Modern Warfare oder das kostenlose Battle Royale Warzone spielt, am kommenden Wochenende könnt ihr nochmal ordentlich aufleveln. Vom 25. bis 28. September 2020, jeweils um 19 Uhr, winken euch:

Doppelte XP

Doppelte Waffen-XP

Doppelter Battle-Pass-Fortschritt

Dabei ist auch gleichgültig, welchen Modus ihr spielt und welche Version des Battle Pass von Season 5 ihr besitzt. Die Bonus-Erfahrung wird euch automatisch gutgeschrieben. Und der Grind wird noch leichter dank einem Playlist-Update.

Shoot House und Shipment wieder da

Das ist neu in Modern Warfare:

Aus der Playlist Shoot the Ship-tember wird 24/7 Shoot House und 24/7 Shipment . Beide eignen sich aufgrund ihrer kompakten Größe hervorragend zum XP farmen.

. Beide eignen sich aufgrund ihrer kompakten Größe hervorragend zum XP farmen. Ihr könnt im neuen Gunfight 3vs3 Snipers antreten.

antreten. Die neuen Mosh Pits sind da: In Deathmatch Domination bekommt ihr Punkte für Objectives und Kills. In Dropzone müsst ihr ein Objective sichern, um Ausrüstungs-Drops und Killstreaks zu erhalten. Ihr könnt auch die Pakete eurer Gegner klauen.

bekommt ihr Punkte für Objectives und Kills. In müsst ihr ein Objective sichern, um Ausrüstungs-Drops und Killstreaks zu erhalten. Ihr könnt auch die Pakete eurer Gegner klauen. Zwei neue Shop-Bundles sind verfügbar: »Beyond the Pale« bringt einen neuen Dreadwood-Skin für Ghost, »Notice Me: IV« enthält die Sniper-Blaupause Showcase.

Das ist neu in Warzone:

Mini Royale ist zurück! Dabei spielt ihr als Trios kürzere und intensivere BR-Matches. Allerdings ist der Modus ausschließlich am Wochenende vom 25. bis 28. September verfügbar.

Dabei spielt ihr als Trios kürzere und intensivere BR-Matches. Allerdings ist der Modus ausschließlich am Wochenende vom 25. bis 28. September verfügbar. Im normalen Battle Royale wählt ihr zwischen Solos, Duos, Trios und Quads.

Plunder Quads sind diese Woche wieder spielbar.

Was passiert sonst noch in CoD?

Gerade erst ging die Alpha von Call of Duty Black Ops: Cold War zu Ende. Leider war die Testphase nur für PlayStation verfügbar, PC-Spieler schauten in die Röhre. Trotzdem interessant: Das Feedback der Spieler ist da und es gibt viel Lob, aber auch viel Kritik.

Warzone wird in Zukunft mit Cold War statt Modern Warfare verbunden sein und sich Inhalte teilen. Dennoch werden sich beide Spiele unterscheiden, was das Gameplay angeht.