CoD Warzone: Erster Blick auf neue Map Rebirth Island geleakt

Gibt es bald neuen Content für Call of Duty: Warzone? Seit dem Release des erfolgreichen Battle-Royal-Modus, dürfen sich Spieler in der fiktiven Stadt Verdansk austoben. Wem die Monotonie so langsam aufs Gemüt schlägt, könnte sich möglicherweise bald auf eine neue Map freuen: »Rebirth Island« - wenn man den aktuellen Leaks glauben schenken darf.

Mit CoD Warzone zurück nach Alcatraz?

Neue Map für Warzone angeblich geleakt: Immer wieder tauchen Leaks von Dataminern auf, die neuen Content zu Modern Warfare, Warzone und auch Warzone ans Tageslicht befördern. Auf Twitter teilte der Nutzer Adi Source ein verheißungsvolles Bild, welches die neue Map für Warzone zeigen soll.

Die neue Karte soll demnach »Rebirth Island« heißen und der Bildausschnitt erinnert vom Aussehen her stark an die Alactraz-Map aus Black Ops 4. Am Rande des Bildes informiert ein Schriftzug darüber, dass es sich hierbei um einen Teil der Insel namens »Vozrozhdeniya Island «handelt - übersetzt bedeutet das eben Rebirth Island.

Interessanterweise ist das nicht das erste Mal, das in jüngster Zeit über Vozrozhdeniya Island gesprochen wird. Einen Hinweis, der auch die Echtheit des Leaks verifizieren könnte, lieferte bereits die Roadmap zu Cold War. Hier wurde als einer der Neuerungen eine »klassifizierten Warzone-Erfahrung« aufgeführt, die in Season 1 Einzug in das Spiel erhalten soll.

Auf dem entsprechenden Bildausschnitt ist ein teilweise geschwärztes Dokument zu erkennen. Am Ende des Dokumentes, lesen wir »...eniya Island«, wobei es sich höchstwahrscheinlich um das abgeschnittene Wort »Vozrozhdeniya« handelt.

Wie vertrauenswürdig ist die Quelle des Leaks? Wie das Pseudonym von Adi Source »Black Ops Cold War Leaks« vielleicht schon erahnen lässt, beschäftigt sich der Twitter-User regelmäßig und fast schon zuverlässig mit potentiellen Informationen, die vorab zu Call of Duty durchsickern. Ebenso vor dem Launch von Cold War. Seine Prognosen und Datamining-Erkenntnisse haben bereits oft genug ins Schwarze getroffen, sodass man ihn guten Gewissens als glaubwürdige Quelle bezeichnen kann.

Was wissen wir über Rebirth Island & die Alcatraz Map?

Verbindung zum ersten Black Ops: Rebirth Island trat das erste Mal als Schauplatz der 13. Kampagnen-Mission in Black Ops 1 in Erscheinung. In der Startsequenz sieht man, dass die Insel in Aralsee beheimatet ist. Dieser Ort wird auch im geschwärzten Dokument in der Roadmap zu Cold War aufgeführt.

Auf der Insel befindet sich in Black Ops eine geheime Einrichtung der Sowjets, in der biochemische Waffen produziert werden. In der dazugehörigen Mission müsst ihr die Basis infiltrieren und den Schurken Dr. Steiner aufspüren.

Alcatraz aus Black Ops 4 wiederum ist nicht nur die zweite und letzte Battle-Royale-Map aus Blackout, sondern stellt auch den Schauplatz für die Zombie-Modi »Mob of the Dead« und dem Remake »Blood of the Dead« dar. Ein Vergleich zwischen der alten Blackout-Map und dem Leak von Adi Source zeigt eine deutliche Übereinstimmung.

Zeigt der Leak nur einen Teil der kommenden Map?

Schauen wir uns noch einmal das geleakte Bild an, weist der Schriftzug darauf hin, dass es sich bei dem gezeigten Ausschnitt nur um einen Teil von Rebirth Island handelt. Die Alcatraz-Map könnte also nur einen Bruchteil der kommenden Map darstellen.

Auf der anderen Seite stellt Alcatraz eine eigenständige Battle-Royal-Map in Blackout dar, die aufgrund ihrer geringen Größe nur eine verringerte Anzahl an Spielern fasst. Vielleicht kommt die Alcatraz-Map also ohne größere Erweiterung nach Warzone und bietet dafür eine kompaktere und schnellere Erfahrung, wie man es aus dem »Mini Battle Royale«-Modus von Warzone kennt.

Wann gibt es mehr Infos?

Neben dem Leak zu Warzone, kam Adi Source auch auf andere Neuerungen in Cold War zu sprechen, die mittlerweile aufgrund von Urheberrechtsverletzungen gelöscht wurden. Ob und wann sich Activision zu der neuen Map äußert, ist bislang nicht bekannt.

Unabhängig davon steht schon einmal fest: Am 10. Dezember startet Season 1 von Black Ops: Cold War. Ob wir spätestens zu diesem Zeitpunkt mehr zu neuen Inhalten für Warzone erfahren, bleibt abzuwarten. Möglich wäre es allemal, verknüpft sich der Quasi-Nachfolger zu Modern Warfare ja ebenfalls mit Warzone.