CoD Warzone Serverstatus: Wann kann ich wieder spielen?

Call of Duty: Warzone startet am 8. Dezember 2021 um 06:00 deutscher Zeit. Wer aber in aller früh direkt über der neuen Pazifik-Map Caldera abspringen will, schaut in die Röhre. Schließlich gehen erst die Server down. So ein substanzielles Update braucht viel Zeit, damit die Entwickler alles klar für den Release machen können.

Hier bekommt ihr alle Infos, die ihr braucht: Wann gehen die Warzone-Server down? Wie lange dauert das Update voraussichtlich? Wann könnt ihr wieder spielen? Wir fassen alle bekannten Zahlen und Fakten zusammen.

Call of Duty: Warzone - Alle Infos zum Serverdown

Vorab ist wichtig zu wissen, dass ihr nur am 8. Dezember die neuen Inhalte spielen könnt, wenn ihr im Besitz des neuen Call of Duty: Vanguard seid. Habt ihr das Spiel nicht gekauft, müsst ihr euch bis 9. Dezember um 18:00 gedulden. Zwischenzeitlich könnt ihr aber auf der kleinen Map Rebirth Island in zwei speziellen Playlists (Resurgence und Mini Royale) zocken.

Wann gehen die Server down?

Am 8. Dezember um 06:00 schalten die Server von CoD Warzone ab. Ab diesem Zeitpunkt ist die alte Map Verdansk Geschichte.

Wie lange bleiben die Server down?

Call of Duty: Warzone bleibt für ganze 12 Stunden nicht erreichbar. Jetzt könnt ihr nicht spielen. Die Multiplayer-Modi von Call of Duty: Modern Warfare, Black Ops: Cold War und Vanguard bleiben aber weiterhin online.

Wann kehren die Warzone-Server zurück?

Falls alles nach Plan läuft, fahren die Server um 18:00 deutscher Zeit wieder hoch. Da Spielentwicklung allerdings oft ein unberechenbares Feld ist, solltet ihr damit rechnen, dass es zu Verzögerungen kommen könnte.

Habt ihr Probleme beim Download des neuen Updates? Wir haben hier einen Artikel mit hilfreichen Tipps für euch, um quälend langsame Download-Raten bei Battle.net zu kontern.

Im Trailer könnt ihr euch auf die neuen Inhalte einstimmen:

Mehr zur Season 1 Pacific in CoD: Warzone

Alle Infos zum großen Pazifik-Update von Call of Duty: Warzone lest ihr in unserer Übersicht. In Warzone kehren nämlich etliche Veränderungen ein, die sich Spieler bewusst machen sollten:

19 1 CoD Warzone & Vanguard Alles zur großen Season 1

Darin behandeln wir alle wichtigen Themen rund um Map, Waffen, die Vanguard-Integration, Balance-Änderungen und vieles mehr.