CS: GO bekommt eines seiner größten Updates - und das schreibt sich vor allem eine Unternehmung auf die Fahne: Counter-Strike: Global Offensive sexier zu machen. Valve spielt damit nämlich das sogenannte Panorama UI auf, ein Menüdesign, das bereits bei Dota 2 zum Einsatz kommt.

Das neue Interface soll Hauptmenü, Scoreboard, Map-Auswahl und so ziemlich alle anderen Bereiche des Spiels mit schnittigerer, aufgeräumter Optik versehen. Und jetzt kommt der Haken: So wirklich fertig ist man mit dem neuen System noch nicht. Laut Entwickler arbeite man noch immer an Panorama, aber »zum Großteil steht der neue Look in den Startlöchern, also darf die Community bereits loslegen«.

Pre-release notes for today are up. We've shipped Panorama into CS:GO's beta branch "Panorama UI Preview". Full details: https://t.co/9ZHai4wO0R pic.twitter.com/JwqOIQ8OEi — CS:GO (@csgo_dev) June 19, 2018

Das Panorama UI steht aktuell in einer Beta zur Verfügung, bei der sich jeder Spieler von CS: GO per Steam registrieren kann. Dazu muss man nur per Rechtsklick in seiner Bibliothek die Eigenschaften von Counter-Strike anwählen, unter Eigenschaften den Beta-Tab öffnen und den neuesten Build auswählen. Nach einem Neustart kann man das neue Design in Bot-Matches ausprobieren - wahlweise allein oder mit Kumpel beziehungsweise Kumpelin.

Wann diese Frischzellenkur sich aufs komplette Spiel ausdehnt, steht zur Zeit noch in den Sternen. Aber sofern wirklich die größten Teile des Makeovers bereits fertig sind, könnten wir in naher Zukunft damit rechnen.

