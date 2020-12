Cyberpunk 2077: Preload & genaue Release-Zeiten sind bekannt

Die Fans haben lange darauf gewartet, jetzt gibt's die offiziellen Release-Zeiten von Cyberpunk 2077. CD Projekt gab die genauen Uhrzeiten für jede Region auf der ganzen Welt bekannt.

Zusätzlich kündigte der Entwickler auch das Datum und die Uhrzeit für den Preload an. Eine der Release-Plattformen geht zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Preload live.

Wann startet der Preload für Cyberpunk 2077?

Datum: Montag, der 7. Dezember 2020

Montag, der 7. Dezember 2020 Uhrzeit: Ab 12 Uhr Mittags auf GOG, ab 17 Uhr auf Steam und im Epic Store

Um diese Uhrzeit könnt ihr in Deutschland losspielen:

10. Dezember 2020 um 1:00 Uhr in der Früh

Übrigens: Als Konsolen-Spieler dürft ihr Cyberpunk 2077 weltweit schon um 00:00 Uhr Ortszeit starten.

Die Ankündigung erfolgte über Twitter. Hier teilte CD Projekt eine Weltkarte, die auch alle Uhrzeiten in den anderen Regionen parat hält. Sollte jemand von euch also aus Los Angeles oder Johannesburg mitlesen (Grüße in die Ferne!), wisst ihr jetzt ebenfalls Bescheid:

Twitter-Party zum Release

Auf Twitter kündigte CD Projekt außerdem an, anlässlich des Cyberpunk-Launchs eine große Online-Party zu schmeißen. Unter dem Hashtag #Cybernight lädt das Entwicklerstudio in Kooperation mit dem Social-Media-Dienst alle Interessierten zu einem Release-Livestream ein.

Wann findet die Aktion statt? Ihr könnt am 10. Dezember ab 0 Uhr live dazuschalten.

Wo findet der Livestream statt? Ihr könnt auf den Twitter-Kanälen @TwitterGaming und @Cyberpunkgame zuschauen.

Was gibt's da zu sehen? Die offiziellen Infos sind bis dato eher nebulös, freundlich ausgedrückt. Neben »Exklusivem« und einer Entwickler-Fragerunde erwarten euch auch »Überraschungen und mehr«. Neues Gameplay von Cyberpunk 2077 oder ein Release-Trailer wären vermutlich keine »Überraschung«. Aber wer weiß, vielleicht schaut ja Keanu Reeves mal vorbei, angeblich hat der ein bisschen was mit dem Spiel zu tun.