Cyberpunk 2077 ist zwar noch nicht erschienen, aber viele Tests sind bereits veröffentlicht. Und darin zeigt sich: Die Open World im Neonlicht kommt fast überall richtig gut an. Cyberpunk 2077 überzeugt die Presse vor allem mit seinen fesselnden Storys, spannenden Entscheidungen und der faszinierenden Spielwelt.

Auch wir haben im Test viel zu loben: Für Redakteur Dimi ist Cyberpunk 2077 ein Meisterwerk und eins der besten Spiele, die er bisher gespielt hat (wir verzeihen ihm mal an dieser Stelle, dass Red Dead Redemption 2 nicht darunter ist). Aber Night City hat auch einige Schwächen. Und über die Bescheid zu wissen, ist natürlich vor dem Spielen wichtig:

In seinem persönlichen Fazit schreibt Tester Dimi:

"Sobald dieser Test hier durch ist, werde ich erstmal einen Tag lang durchschlafen - und danach einen zweiten Spieldurchgang starten. Weil ich Cyberpunk 2077 liebe. So. Ich hab's gesagt. CD Projekts Cyberpunk-Epos bekommt von mir die höchste Wertung, die ich persönlich in meiner GameStar-Karriere je vergeben habe."

Doch auch, wenn viele andere Medien Dimis Meinung zu Cyberpunk 2077 zumindest teilen oder sogar mit noch mehr Lob um sich werfen: Es gibt auch kritische Stimmen, die bei Metacritic den aktuellen Durchschnittswert an Bewertungen nach unten ausreißen. Wir liefern euch ein paar aussagekräftige Beispiele.

Ihr wollt alles, wirklich alles über Cyberpunk 2077 wissen? Dann seid ihr bei GameStar Plus goldrichtig. Dort findet ihr viele Kolumnen, Hintergrundinfos und Interviews rund um das neue Rollenspiel.

Cyberpunk 2077 im internationalen Pressespiegel

Das wird häufig gelobt

Tolle Geschichten: Cyberpunk 2077 erzählt mit die besten Geschichten, die es jemals in Videospielen gab - darin sind sich die meisten Tester einig. Hinter jeder Nebenmission steckt eine spannende, lustige oder finstere Story. Sämtliche Charaktere fühlen sich wie echte Menschen mit echten Motivationen an, von Schwarz-Weiß-Malerei keine Spur.

Fantastische Open World: Night City gehört für viele Tester an die Spitze der offenen Spielwelten, weil es Spieler mit seiner düster-bunten Atmosphäre in den Bann zieht. Das Setting wird als »unverbraucht«, »faszinierend« und »immersiv« gelobt.

Das wird oft kritisiert

Bugs & Glitches: Einige Portale hatten beim Test mit deutlich mehr Bugs zu kämpfen als wir. Auch in vielen Tests mit positivem Fazit werden häufig technische Probleme erwähnt. Zwar sind wir selbst auch einigen unschönen Glitches begegnet, die hatten in unserem Fall allerdings keine schweren spielerischen Auswirkungen. Ob der angekündigte Day-One-Patch die Wogen glättet, erfahren wir spätestens ab dem 10. Dezember.

Länge der Main-Story: Ein weiterer Kritikpunkt in einigen Tests ist die Spielzeit, die reine Hauptstory fällt mit 25 - 30 Stunden kürzer aus, als viele erwartet hätten. Dazu kommen allerdings noch viele hervorragend geschriebene Nebenmissionen, die teils sogar Einfluss auf euer Finale haben. Unser Cyberpunk-Tester Dimi erklärt, warum die Sache mit der Spielzeit kompliziert ist:

Die Test-Wertungen der Presse

Bei Metacritic erreicht Cyberpunk 2077 aktuell einen Metascore von 91 bei 44 Kritiker-Wertungen. 42 davon fallen positiv aus, zwei gemischt. Die Nutzer-Reviews fehlen aktuell natürlich noch, da das Spiel erst am 10. Dezember erscheint.

Die Stimmen der Tester

Im Wertungsspiegel liegen wir von GameStar aktuell genau im Durchschnitt. Cyberpunk 2077 bekommt viele Höchstwertungen, wie ihr der Tabelle oben entnehmen könnt. Wir haben noch ein paar spannende Aussagen von Testern für euch gesammelt.

Die deutsche PC Games vergibt stolze 10 von 10 Punkten, Tester Matthias Dammes schreibt in seinem Fazit:

"Ich bin begeistert und kann den Ausflug nach Night City nur jedem empfehlen. [...] Das Setting ist erfrischend anders und maximal noch mit Deus Ex zu vergleichen, auch wenn CD Projekt Red hier stilistisch noch mal eine ganze Ecke mehr zu bieten hat. Sehr gefallen haben mir auch die tollen Charaktere. [...] Als Rollenspiel bietet es mir genau die richtige Mischung aus tiefgründigem Charaktersystem und packender Kampfaction."

Auch James Billcliffe, Tester für VG24/7, ist begeistert von seiner Cyberpunk-Erfahrung. Er findet, das Rollenspiel ist genau der richtige Abschluss für das bisher eher unerfreuliche 2020. Allerdings spricht er auch eine kleine Warnung für Familienfeiern aus:

"Das finale Erlebnis mag vertrauter sein, als viele vorhergesagt haben, mit einigen Elementen, die nicht perfekt sind. Aber es trieft vor Details und spannenden Storys. Es gibt so viel zu sehen und zu tun, dass Cyberpunk 2077 genau die Art RPG ist, bei der man blinzelt und Stunden vergangen sind - genau was wir brauchen, um 2020 abzuschließen. [...] Die Over-the-Top-Haltung des Spiels zu sexueller Freiheit bedeutet, dass ihr es definitiv nicht am Weihnachtsmorgen eurer Oma zeigen solltet, es gibt mehr Dildos als warmes Essen [...]."

Der Kollege Cody Gravelle hat Cyberpunk 2077 für ScreenRant getestet und eine 4 von 5 vergeben. Er findet, das Rollenspiel macht zwar vieles richtig, wagt aber zu wenig echte Innovation:

"Das Spiel ist gut, sogar toll in manchen Bereichen, aber es macht sehr wenig, um die Dinge durcheinanderzurütteln. [...] Letzten Endes fühlt sich Cyberpunk 2077 an wie ein passendes Ende für die vorherige Generation von Spielen und ein starker Startpunkt für die aktuelle Generation. Jetzt ist es an der Zeit, wieder mit Innovation anzufangen."

Die bisher schlechteste Presse-Wertung vergab Jeff Grubb für GamesBeat, nämlich eine 3 von 5. Er findet, dass Cyberpunk 2077 vor allem viel Kulisse bietet, aber zu wenig echte Interaktion ermöglicht. Grubb hätte sich mehr Simulation und mehr Entscheidungen gewünscht.

"Ich glaube, das Cyberpunk 2077 den Big-Budget Spiele-Nervenkitzel bringt, auf den viele Leute hoffen. Aber ein paar wichtige Bereiche kommen für mich zu kurz und eine Menge davon ist ein Nebenprodukt der Ambitionen. Das Problem ist, dass die Welt von Cyberpunk 2077 so viele Möglichkeiten suggeriert. [...] Eine Menge vom Spiel ist nur dazu da, um gut auszusehen. Und das ist in Ordnung - aber es bedeutet, dass ich nicht viel Zeit damit verbringen will, in der Welt herumzuwandern."

Cyberpunk bei GamePro: Die Kollegen von unserer Konsolen-Schwesterseite GamePro haben Cyberpunk ebenfalls schon ausführlich gespielt. Da sie allerdings wie wir nur die PC-Version zur Verfügung hatten, gibt es im GamePro-Test noch keine Wertung. Tester Dennis Michel findet, Cyberpunk 2077 ist definitiv nicht perfekt, aber trotzdem hervorragend:

"Night City zählt für mich zu den authentischsten Spielwelten, die ich je durchwandern konnte und was CD Projekt in puncto Grafik, Sound und Synchro hier abliefert, ist weltklasse. Doch Cyberpunk kommt auch mit einigen Schattenseiten, allen voran beim Action-Gameplay selbst. (...) Hier gibt es viele Punkte, bei denen ich mich immer wieder gefragt habe, warum ist das nicht besser? Die Antwort ist dabei wohl eine ganz simple, da mich auch die The Witcher-Reihe bei diesen Punkten nicht überzeugen konnte: Die Stärken von CDPR liegen einfach an anderen Stellen. Doch bei all der Klasse fiel es mir speziell im letzten Spieldrittel immer leichter, über die offensichtlichen Schwächen hinwegzusehen."

Bald könnt ihr selber spielen: Der 10. Dezember rückt näher und damit auch der lange erwartete Launch von Cyberpunk 2077. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild vom neuen Rollenspiel aus dem Hause CD Projekt machen. Falls ihr noch unsicher seid, ob ihr es bei Steam, Epic oder GOG kaufen solltet: Bei uns findet ihr eine Übersicht zu allen Boni der unterschiedlichen Versionen. Der Preload ist übrigens bereits gestartet, hier erfahrt ihr alles zum Vorab-Download.