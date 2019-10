Isaac Clark aus Dead Space hat eine weite Reise hinter sich. Nicht nur kämpfte er gegen Aliens im Weltall, er ist zudem Profi-Basketball-Spieler in NBA Jam: On Fire Edition, zeigt sein Geschick mit dem Sakteboard in Skate 3 und ist zudem ein begnadeter Golfer in Tiger Woods PGA Tour 10. In all diesen Spielen hatte er einen Auftritt und zumindest im Fall von Tiger Woods gibt es gar einen logischen Grund.

Beide Spiele nutzen die selbe Engine: Die Hintergründe zu dem Crossover erklärte der Lead Designer von Dead Space Ben Johnson jetzt auf Twitter. Ihm zufolge war es sehr einfach, Isaac Clark in Tiger Woods zu integrieren. Denn beide Spiele nutzen dieselbe Engine. Somit musste man nur das Modell importieren, um Isaac Clark Golf spielen zu lassen.

Hey, Dead Space LD here. All these games used the same basic model rig, so adding Isaac was as simple as importing the model. Dead Space’s engine was a branch off of Tiger Woods, which was made in the same studio as Dead Space back then.