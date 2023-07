Fataler Bug: In Diablo 4 wird plötzlich harmloses Kleintier zur ernsthaften Bedrohung für eure Helden

Wie bissig ihre großen Artverwandten sind, wissen wir, aber durch einen Bug können selbst die eiligst hinfort schlängelnden Deko-Schlangen gefährlich werden.

Alptraum Dungeons sind derzeit die unbesiegten Könige des Levelns und Lootens im Diablo 4 Endgame. Doch die sie hervorbringenden Alptraumsiegel können Nebeneffekte haben, die selbst dem stärksten Helden ungeahnt gefährlich werden können.

Nach einem Bericht von wowhead treibt derzeit scheinbar ein Bug sein Unwesen, der bestimmte Affixe von Siegeln auf Tiere anwendet, die an sich nur dekoratives Beiwerk in einem Dungeon sind. Zu Besagten zählen zum Beispiel Ratten und Schlangen.

Was passiert hier?

DIe zwei schuldigen Affixe sind Avenger und Death Pulse. Ersterer stärkt beim Tod eines Monsters alle noch lebenden Feinde des Spielers in der Umgebung. Und letzterer lässt beim Ableben eines Gegners eine mitunter sehr gefährliche Druckwelle losbrechen, die so manch einem im Kampf geschwächten Helden durchaus den finalen Stoß versetzen kann.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Warum passiert das?

Scheinbar sind die Affixe derzeit so programmiert, dass sie alle lebenden Wesen oder untoten Wesen in einem Dungeon betreffen, sobald dieser sich in sein alptraumhaftes Selbst verwandelt. Blizzard hat scheinbar vergessen hier diese kleinen Critter, wie Schlangen und Ratten auszunehmen.

Einen ähnlichen Fall, der wahrscheinlich so beabsichtigt, aber doch für Spieler überraschend kommt, ist die auf GameStar.de bereits geschilderte Geschichte des Butchers, der durch das Avenger-Affix mit jedem Gegnertod aufgepumpt wird.

Bei den kleinen Tieren scheint diese Wirkung jedenfalls so nicht geplant zu sein, da diese ja wahrlich reine Dekoration sind und meist schnellst das Weite suchen, sobald der Spieler die Gegend betritt. Sie wollen einfach leben und etwas lieb gehabt werden.

Und zu wie viel Warmherzigkeit die Community von Diablo 4 in der Lage ist, zeigt die Geschichte unserer GamePro-Kollegin über einen Spieler, der um Hilfe bat, seiner Nervenerkrankung beim Spielen zu trotzen.

1:41 Diablo 4: Wer braucht Render-Videos, wenn es solche Zwischensequenzen gibt?

Und wenn ihr euch für einen umfangreichen Rückblick auf die vergangenen Wochen Diablo 4 interessiert, schaut einmal bei unseren Kollegen von mein-mmo vorbei.

Seid ihr solch gefährlichen Schlangen auch bereits einmal begegnet? Oder waren es bei euch Ratten, die sich als weit gemeiner entpuppten als gedacht? Und habt ihr vielleicht auch schon ähnliche Interaktionen von Alptraumsiegeln mit eigentlich harmlosen Tieren beobachtet? Und würdet ihr euch mehr von solchem Getier wünschen oder ignoriert ihr solche Details ohnehin? Schreibt uns eure Geschichten und Erfahrungen gerne in die Kommentare!