Eigentlich ging es im neuen Video von Diablos YouTube-Kanal gar nicht um das Gameplay, sondern um eine Werbeaktion, bei der Fans kostenlose Tattoos mit Diablo-Motiven stechen lassen konnten. Zuschauer mit Adleraugen erspähten in den wenigen Sekunden, in denen man das Spiel sah, trotzdem ein wichtiges Detail. Warum Diablo 4 einen Mittelweg zwischen seinen beiden Vorgängern einschlagen könnte, erfahrt ihr hier.

Als Diablo-Experten habt ihr übrigens noch die Chance, das neue Spiel selbst bei einer geschlossenen Beta im November auszuprobieren. Vielleicht trefft ihr dort auch auf die Metal-Band Blind Guardian, denn die sind gigantische Diablo-Nerds:

Builds und Gear in Diablo 4

Konkret geht es darum, wie Diablo 4 die Balance zwischen dem Build, also der geschickten Auswahl verschiedener Fähigkeiten, und der Stärke der Ausrüstung händelt. In Diablo 2 kam es etwa hauptsächlich darauf an, einen besonders starken Build zu wählen. Klassen wie die Zauberin konnten ganz unabhängig von ihrer Ausrüstung unglaublich stark werden.

Diablo 3 hingegen legte mehr Wert auf die richtige Ausrüstung. Skills skalierten dort sehr effektiv mit dem Waffenschaden. Starke Fähigkeiten richteten etwa mehrere tausend Prozent Waffenschaden an. Deshalb war es sinnvoll, die Ausrüstung nur nach den DPS auszuwählen. Diablo 4 scheint nun aber den Mittelweg zwischen den beiden Vorgängern zu nehmen.

Im neuen Video ist kurz ein Skill samt Beschreibung zu sehen. Blitzspeer verursacht zu Beginn 15 Prozent Waffenschaden pro Treffer. Reddit-User SwaghettiYolonese ist der Meinung, dass die im Vergleich zu Diablo 3 niedrige Skalierung mit Waffenschaden ein großes Problem des Vorgängers lösen könnte:

[...] Es löst ein Problem mit den Items in Diablo 3. Als Beispiel: 15 Prozent von 100 DPS (Schaden pro Sekunde) ist nur 15 Schaden mehr für den Skill. Du wählst deshalb nicht sofort eine Waffe aus, nur weil sie 50 DPS mehr hat, da das nur mageren 7 Schaden zum Skill hinzufügt. Stattdessen musst du deren Affixe, Stats und andere passive Fähigkeiten miteinberechenen. In Diablo skalierten die Skills dagegen in die tausenden mit Waffenschaden. Wenn dein Skill 1000 Prozent Waffenschaden von 100 bewirkt, dann wirst du auch einen kleinen DPS-Vorteil sofort auswählen. In der Praxis verkleinert das deutlich die Auswahlmöglichkeiten und macht Waffen langweilig. Ich bin froh, dass sie einen guten Mittelweg zwischen Diablo 2 und 3 gefunden haben.

Ob der gezeigte Skill die Regel abbildet oder eher eine Ausnahme zeigt, ist im Moment natürlich noch nicht abzusehen. Allerdings würde ein solcher Mittelweg zu den Aussagen Blizzards passen. So sprach man in einem Update zu Diablo 4 erst kürzlich davon, dass die Stärke des Spielers wieder mehr vom Charakter und dessen Build abhängen soll. Gegenstände sollen nicht mehr die Hauptrolle spielen, aber dennoch nicht bedeutungslos sein.

Was gibt es Neues zu Diablo 4?

Zuletzt sorgte ein großer Gameplay-Leak mit einer Stunde Videomaterial für Aufmerksamkeit. Aber auch die Entwickler selbst machen immer wieder Schlagzeilen, besonders wenn es um die geplanten Mikrotransaktionen geht, die auch euch gegen den Strich gehen. Wie weit der Ingame-Shop geht, hat Maurice in einem Video ausführlich analysiert:

Während Details wie die Skalierung von Skills also manche Fans durchaus Hoffnung schöpfen lassen, gibt es nach Diablo Immortal auch viele Sorgen um das nächste Spiel der Reihe. Auch Sascha befürchtet, dass Diablo 4 überhaupt nichts für ihn werden könnte.

Was haltet ihr von den neuen Details zur Skalierung der Skills? Seht ihr hier auch einen gesunden Mittelweg zwischen Diablo 2 und 3? Oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!