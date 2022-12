Release-Termin von Diablo 4 offenbar von Dataminer entdeckt

Diablo 4 hat einen Release-Termin - oder zumindest einen, der äußerst wahrscheinlich klingt. Die Information stammt jedoch nicht von Entwickler Blizzard Entertainment. Stattdessen hat ein Dataminer das Datum geleakt - er konnte es nach eigenen Angaben aus der API (Application Programming Interface) des Microsoft Store auslesen.

Demnach erscheint Diablo 4 am 5. Juni 2023. Dem Release-Leak gingen zuvor andere Datamining-Enthüllungen derselben Person voraus, die sich als wahr erwiesen, wie Insider Gaming berichtet.

Laut dem Tweet des Leakers handelt es sich bei der Launch-Uhrzeit um 23:00 Uhr - abhängig von der Zeitzone, in der sich die Spieler befinden, könnte Diablo 4 demnach auch erst am 6. Juni erscheinen. Tatsächlich würde dies besser zur Gewohnheit der Spieleindustrie passen, die ihre Produkte am liebsten entweder dienstags oder freitags veröffentlicht. Der 5. Juni 2023 ist hingegen ein Montag.

Was ist sonst noch bekannt?

Abseits der Release-Information hat Aggiornamenti Lumia auf Twitter außerdem noch weitere Details mit der Welt geteilt, die er im Microsoft Store gefunden haben will. Die Download-Größe von Diablo 4 soll demnach 80 Gigabyte betragen.

Darüber hinaus soll Diablo 4 in drei Editionen veröffentlicht werden:

Standard Edition

Digital Deluxe Edition

Ultimate Edition

Weitere Details zu den verschiedenen Editionen sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Denkbar jedoch, dass die Digital Deluxe Edition von Diablo 4 diverse Vorbesteller-DLCs umfasst, möglicherweise etwa alternative Skins für euren Helden und seine Items, schließlich hat das Action-Rollenspiel einen Shop für kosmetische Gegenstände. Bei der Ultimate Edition könnte es sich um eine Collector's Edition handeln, in der Retail-Version steckt angeblich eine Kerze. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber pure Spekulation.

31:17 Diablo-Kenner Maurice hat sich im Video schon mal überlegt, wie viel Pay2Win in Diablo 4 stecken könnte

Für Spieler der alten Diablo-Garde wie Sascha Penzhörn ist die Existenz eines solchen Item-Shops samt Season-Pass eher Grund zur Sorge, wie ihr in Saschas Kolumne lest:

71 43 Seasons und Item-Shop? Diablo 4 schlägt einen Weg ein, der mir Angst macht

Die offizielle Ankündigung steht angeblich bevor

Der Release-Leak zu Diablo 4 dürfte die Pläne von Publisher Activision Blizzard gewaltig durcheinanderwirbeln, denn angeblich war dieser Reveal eigentlich für die Game Awards in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2022 angedacht.

Dort soll auch die Beta von Diablo 4 in die nächste Phase gehen, entsprechende Gerüchte griff erneut Insider Gaming auf. Aus der Closed Beta könnte dann eine Open Beta werden, auch mit einem neuen Trailer ist auf den Game Awards zu rechnen. Laut Branchenkenner Jez Corden sollen alle Vorbesteller von Diablo 4 früheren Zugriff auf die Open Beta haben:

Ob sich der Release-Termin von Diablo 4 nun bestätigt oder nicht, es scheint auf jeden Fall sicher, dass Serien-Fans in den nächsten Tagen viele neue Informationen zum vierten Teil erhalten werden. Die schon bekannten Details, etwa zur (Shared) Open World besprechen wir für euch auch nochmal im Podcast:

Was denkt ihr, klingt der Release-Termin von Diablo 4 realistisch? Plant ihr schon euren Urlaub im Juni darum herum? Oder hättet ihr es lieber gehabt, wenn Diablo 4 im Frühling oder Herbst 2023 erscheint? Schreibt es uns in den Kommentaren!