Robocop, Gollum und mehr: Die wichtigsten Ankündigungen & Trailer der Nacon-Show

Bei der Nacon Connect gab es Neues zu Der Herr der Ringe: Gollum, Ravenswatch und mehr.

16 Spiele gab's bei der großen Nacon-Show am 9. März 2023 zu sehen. Darunter auch mehrere Titel, auf die wir schon lange gespannt warten, etwa das Gollum-Spiel von Daedalic oder den neuen Robocop-Shooter.

Falls ihr den Livestream verpasst habt oder einfach nochmal alle wichtigen Ankündigungen auf einen Blick sucht, seid ihr hier bei uns goldrichtig.

Die wichtigsten Infos & Trailer der Show

Der Herr der Ringe: Gollum

Genre: Adventure | Entwickler: Daedalic | Release: 2023

Daedalic wagt sich an ein Großprojekt und will ausgerechnet Gollum zum Star des neuen Herr-der-Ringe-Adventures machen. Das Spiel leidet offenbar unter einer ziemlich turbulenten Entwicklung und wurde bereits verschoben, es soll jetzt irgendwann 2023 erscheinen. Wir selbst waren nach einer Gameplay-Preview ziemlich skeptisch, ob das was werden kann.

Bei der Nacon Connect wurde ein neuer Trailer mitsamt einigen Gameplay- und Cinematic-Szenen gezeigt, der technisch ... nun ja, nicht unbedingt auf dem neuesten Stand der Technik ist. Dafür wirft das Video Fragen zur Story auf: Wer ist die Elben(?)frau, die Gollum begleitet?

2:08 Der Herr der Ringe: Gollum verrät im neuen Trailer mehr über seine Geschichte

Robocop: Rogue City

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Teyon | Release: September 2023

GameStar-Redakteur Vali freut sich schon gewaltig auf den neuen Shooter Robocop: Rogue City. Bei der Nacon-Show gab es neues Gameplay: Wir sind als Cyborg-Polizist in Detroit unterwegs und wollen in der gefährlichen Stadt für Ordnung sorgen. Doch viele Schwerverbrecher haben da andere Pläne:

2:01 RoboCop Rogue City im neuen Gameplay-Trailer

Gangs of Sherwood

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Appeal Studios | Release: Herbst 2023

Endlich gibt's das erste Gameplay zum mittelalterlichen Action-Spiel Gangs of Sherwood! Darin spielen wir die neu interpretierte Sage von Robin Hood nach, entweder alleine oder im Koop mit bis zu vier Spielern. Eine richtige Sherwood-Gang eben.

Wie im Video zu sehen ist, haben alle vier spielbaren Helden ihre ganz eigenen Skills, die sich untereinander kombinieren lassen:

2:49 Das Koop-Actionspiel Gangs of Sherwood zeigt seine Kämpfe im ersten Gameplay-Trailer

Ravenswatch

Genre: Action | Entwickler: Passtech Games | Release: 6. April 2023 (Early Access) / 2024

Nochmal 4er-Koop von Nacon: Ravenswatch ist ein Top-Down-Roguelite, das viel Wiederspielwert und jede Menge spaßige Kämpfe bieten will. Wir übernehmen die Rolle berühmter Märchenfiguren und kämpfen gegen die Horden des Bösen.

Bei der Nacon Connect gab es neues Gameplay zu sehen und außerdem zwei Release-Daten: Der Early Access startet bei Steam am 6. April, irgendwann 2024 soll das Spiel dann fertig sein.

2:36 Das Roguelike-Actionspiel Ravenswatch stellt seine mächtigen Helden im Trailer vor

War Hospital

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Brave Lamb | Release: 31. August 2023

Ein Krankenhaus-Manager der düsteren Sorte: In War Hospital verwalten wir ein Lazarett im Ersten Weltkrieg. Medizin und Arbeitskräfte sind begrenzt, was uns immer wieder zu schwierigen Entscheidungen zwingt. Klingt nach hartem Tobak, hier der erste Gameplay-Trailer:

1:48 War Hospital: Düsteres Aufbau-Spiel lässt euch ein Lazarett im 1. Weltkrieg verwalten

Ad Infinitum

Genre: Horror | Entwickler: Hekate | Release: September 2023

Das zweite Spiel der Nacon Connect, das die Schrecken des Ersten Weltkriegs spürbar machen will. Diesmal als First-Person-Horror, in dem wir als traumatisierter Soldat gegen die Dämonen in unserem Kopf kämpfen.

0 Das Weltkriegs-Horrorspiel Ad Infinitum erklärt im neuen Trailer seine traurige Geschichte

Jetzt wollen wir eure Meinung wissen: Welches Spiel war euer ganz persönliches Highlight der Nacon Connect 2023? Landet überhaupt einer der vorgestellten Titel auf eurer Wunschliste oder geht ihr diesmal leer aus und wartet lieber auf die großen Gaming-Messen im Sommer 2023? Schreibt's uns gern gleich unten in die Kommentare!