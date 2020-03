Diese 6 Map-Klassiker verstecken sich in Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone steckt voller Easter Eggs: Neben einem rätselhaften Bunker gibt auch Anspielungen auf die große Anzahl der Leaks, die es zu dem Spiel vor seinem offiziellen Release am 10. März gab.

Der YouTuber Inkslasher hat in seinem neuesten Video nun einige Maps aus älteren Call-of-Duty-Titeln vorgestellt, die es in leicht abgeänderter Form in die riesige Karte von Warzone geschafft haben:

Multiplayer Maps

In Warzone kehrt ihr an verschiedene Orte zurück, die euch aus dem Multiplayer früherer Serienteile bekannt sind. Folgende Maps sind Teil von Verdansk:

1. Kill House aus CoD 4: Modern Warfare

In der nördlich gelegenen Military Base findet sich ein fast vollständiger Nachbau der Karte Kill House. Die DLC-Map für Call of Duty 4: Modern Warfare hat, ganz wie das Original, eine rote und eine blaue Seite. Das einzige, was fehlt, ist der große Wachturm in der Mitte der Karte, dieser befindet sich in Warzone am Rand des Geländes.

2. Broadcast aus CoD 4: Modern Warfare

In der Mitte der Map findet sich der Bereich TV Station. Hier wurde fast die vollständige Map Broadcast aus Call of Duty 4: Modern Warfare nachgebaut. Der große Unterschied ist, dass die Original-Karte im Iran spielte, während die Warzone-Version - so wie der Rest der Karte - in Russland liegt.

3. Vacant aus CoD 4: Modern Warfare

Die Map Vacant aus Call of Duty 4: Modern Warfare findet sich bereits als Teil einer Ground War Karte sowie als eigenständige Multiplayer-Map in Call of Duty: Modern Warfare wieder. Am Hafen von Verdansk findet sich ein nahezu identischer Nachbau der Karten. Im Gegensatz zum Original, wo Vacant ein Großraumbüro war, gleicht Vacant in Warzone eher einer industriellen Lagerhalle.

4. Scrapyard aus CoD: Modern Warfare 2

Im Westen der Warzone-Karte befindet sich die Zone Boneyard. Diese beinhaltet einen genauen Nachbau der Multiplayer-Map Scrapyard aus Call of Duty: Modern Warfare 2. Der Flugzeugfriedhof war bereits ein Teil der Ground War Map Zhokov Boneyard und gehört deshalb zu den weniger überraschenden Easter Eggs.

Kampagnen-Locations

Aber Veteranen erkennen auch Orte aus den Singleplayer-Kampagnen früherer CoD-Ableger wieder! Folgende Missionen sind Teil von Verdansk:

1. All Ghillied Up aus CoD 4: Modern Warfare

Die Mission All Ghillied Up (auf Deutsch: Gut getarnt) aus Call of Duty 4: Modern Warfare gilt für viele Spieler bis heute als eines der besten Level in einem Shooter. In der spannenden Schleichmission müssen wir uns als Captain Price durch die verlassene Geisterstadt Prypjat kämpfen.

Gleich zwei Locations finden sich in Warzone wieder: Das ikonische Riesenrad sowie das Schwimmbad.

2. Der Gulag aus CoD: Modern Warfare 2

Auch eine Story Location aus Call of Duty: Modern Warfare 2 hat es nach Warzone geschafft: Der Gulag aus der gleichnamigen Mission.

Während wir in der Story-Mission Captain Price aus seiner Gefangenschaft befreien müssen, duellieren sich in Warzone hier die Spieler nach dem Ableben um eine zweite Chance.

Kürzlichen haben Spieler übrigens einen äußerst kreativen Weg entdeckt, wie sie ihre Mitspieler dort mit kleinen Kieselsteinen frühzeitig ins Grab bringen können.