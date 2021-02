Es ist gar nicht so lange her, dass der Rollenspiel-Hit Disco Elysium eine deutsche Übersetzung spendiert bekommen hat. Im Jahr 2021 geht es nun weiter. Jetzt erscheint zusammen mit der Konsolen-Version auch ein kostenloses Update für den PC, das dem Rollenspiel noch einmal neue Inhalte spendiert. In einem Interview mit der Webseite Pushsquare erklärt Entwickler ZA/UM, was ihr erwarten könnt.

Was steckt in Disco Elysium: Final Cut?

Die Final-Cut-Version wird nichts an der eigentlichen Story des Spiels ändern. Sie konzentriert sich viel mehr darauf, das Existierende weiter auszubauen und zu verfeinern. Eine Ausnahme davon sind vier sehr umfangreiche und komplett neue Quests, die euch mehr Hintergrundinformationen zur Welt und den politischen Ansichten in dieser geben werden.

Neue Quests: Es gibt vier neue Quests basierend auf den vier großen Ideologien. Die waren einst für den ursprünglichen Release geplant, mussten jedoch geschnitten werden. Während eures Durchlaufs könnt ihr allerdings nur eine dieser Aufgaben beenden.

Es gibt vier neue Quests basierend auf den vier großen Ideologien. Die waren einst für den ursprünglichen Release geplant, mussten jedoch geschnitten werden. Während eures Durchlaufs könnt ihr allerdings nur eine dieser Aufgaben beenden. Zusätzliche Charaktere: Im Laufe der neuen Quests werdet ihr auch neue Charaktere kennenlernen. Mehr Details zu ihnen gibt es derzeit nicht.

Im Laufe der neuen Quests werdet ihr auch neue Charaktere kennenlernen. Mehr Details zu ihnen gibt es derzeit nicht. Mehr Items: Durch die neuen Aufgaben könnt ihr zudem weitere Items finden.

Durch die neuen Aufgaben könnt ihr zudem weitere Items finden. Viel detailverliebter: Die Spielwelt selbst soll wesentlich detaillierter sein. Es wird neue Animationen geben, mehr und vor allem verbesserte Charakter-Portraits und auch zusätzliche Sound- und Lichteffekte.

Die Spielwelt selbst soll wesentlich detaillierter sein. Es wird neue Animationen geben, mehr und vor allem verbesserte Charakter-Portraits und auch zusätzliche Sound- und Lichteffekte. Vollvertonung: Disco Elysium ist zwar bereits vertont, allerdings nicht komplett. Der Final Cut ändert das. Das bedeutet, dass mehr als eine Millionen Worte im Final Cut vertont sein werden. Auch eure Fertigkeiten, die sich im Spiel gerne mal zu Wort melden, werden eine Sprachausgabe haben.

Wann erscheint der Final Cut? Einen konkreten Release-Termin besitzt Disco Elysium: Final Cut aktuell noch nicht. Allerdings gibt es eine grobe Monatsangabe: Schon im März 2021 soll die erweiterte Fassung erscheinen.

Disco Elysium erschien ursprünglich im Oktober 2019 für den PC und konnte Top-Wertungen kassieren. Die Durchschnittswertung auf Metacritic liegt derzeit bei ganzen 91 Punkten. Der Final Cut behebt mit seiner Vertonung zudem einen unseren Kritikpunkte. Denn wir fanden den Titel bisher viel zu textlastig. In unserem Test lest ihr nach, wieso genau uns der Titel so sehr begeistert:

171 21 Mehr zum Thema Disco Elysium im Test - Das bislang beste Rollenspiel des Jahres

Außerdem geht Fabiano in einem Video noch einmal genauer darauf ein, wieso Disco Elysium für uns das beste Rollenspiel von 2019 ist. Das liegt vor allem daran, weil das Spiel es euch wirklich erlaubt, einen eigenen Charakter zu entwickeln. Und das nicht nur in Sachen Attribute, sondern auch im Rahmen seiner persönlichen Ansichten.

Kommt Disco Elysium 2?

Auf der offiziellen Webseite gab es bereits letztes Jahr einen Teaser, der ein mögliches Sequel oder Prequel zu dem RPG andeutete. Zu dem will der Entwickler allerdings nach wie vor keine Informationen herausrücken. Er erklärt nur, dass sie nach wie vor angestellt sind und an etwas arbeiten.

Bevor das erscheint, werdet ihr euch aber wohl die Zeit mit der TV-Serie zum Spiel vertreiben können. Denn die wurde bereits bestätigt. Allerdings ist noch unbekannt, wann und wo sie ausgestrahlt wird.