The Division 2: Title Update 6 schickt euch im Oktober ins Pentagon

Im wöchentlichen Livestream »State of the Game« zu The Division 2 gab Massive erneut einen Einblick in die Entwicklung, konkret das kommende Title Update 6 (TU6) betreffend, das bereits auf den Testservern (PTS) spielbar ist. Am 1. Oktober endet der Testserver. Mitte Oktober soll dann TU6 live gehen und auch das Pentagon als neuer Inhalt ins Spiel kommen.

TU6 stellt Episode 2 des Content-Flusses in The Division 2 dar und soll das bislang größte Update werden. Bereits in den letzten beiden Wochen erklärten die Entwickler die weitreichenden Änderungen an Loot und Gear sowie PvP und Dark Zone. Enthalten sind zahlreiche Balance-Anpassungen, um die Vielfalt brauchbarer Builds zu erhöhen und allzu einseitiges Talent-Stapeln zu verhindern.

Auch die Schadens-Ausgabe von verschiedenen Waffen innerhalb einer Kategorie wird mit Title Update 6 für Division 2 angeglichen. So sollen Spieler jede Art von Sturmgewehr oder LMG verwenden können, wenn ihnen Talente und allgemeines Spielgefühl gefallen.

Ab ins Pentagon mit neuer Spezialisierung

Neben diesen großen Baustellen könnt ihr mit Title Update 6 den Krieg um Washington DC auch ins Pentagon tragen. Das Verteidigungsministerium der USA ist das große Aushängeschild von Episode 2 von Division 2. Genauer gingen die Entwickler nicht darauf ein, um welche Art von Inhalt es sich beim Pentagon in The Division 2 handelt.

Auch eine neue Spezialisierung wird verfügbar sein. Was die kann, verrieten die Entwickler ebenfalls noch nicht. Laut Massive soll die fünfte Endgame-Fähigkeit im Bunde aber neue interessante Spielweisen bieten.

Was passiert im Live-Build?

Im Live-Build ist inzwischen das Update 5.2 veröffentlicht worden, das ein neues Bekleidungs-Event einführt. Hier könnt ihr euch Schlüssel für Kosmetik-Kisten verdienen und Outfits wie den Paratrooper und den Space Explorer sowie zwei neue Masken verdienen.

Indes schöpfen Spieler von Division 2 aus den Änderungen in Title Update 6 neue Hoffnung, dass sich das Endgame künftig wieder spannender gestalten könnte. Andere trauern noch den Modi Underground und Survival aus The Division 1 hinterher.