Die Dark Zone von Division 2 ist ein feindseliger Ort. Jederzeit könnte ein fremder Agent ein Auge auf euren Lootbeutel werfen und sich entscheiden, »rogue« zu gehen, in dem er euch in den Rücken schießt. Zumindest ist das normalerweise der Fall.

Eine herzerwärmende Geschichte auf Reddit aber zeigt, dass es auch ganz anders laufen kann. Nutzer Dimul_LP veröffentlichte einen Screenshot, der viele Agenten an der nördlichen Abholung zeigt, die gemeinsam auf einen Helikopter warten. Anstatt sich bis aufs Blut um den Loot zu prügeln, haben sie sich zusammengeschlossen und friedlich gemeinsam gespielt. Dazu kommentiert der Spieler:

"Heute haben sich in der DZ-Ost ALLE Spieler zusammengetan. Allerdings sind nicht alle auf dem Foto zu sehen. Wir alle haben Gear gefarmt und wie verrückt Hubschrauber gerufen. Niemand hat versucht, andere zu bestehlen oder zu töten. Fantastisch, diese Momente sind der Grund, warum ich Dark Zone spiele."

Erster DLC kurz vor dem Release

Indes warten Fans schon auf das Addon Warlords of New York, das seinem Namen folgend in die Metropole des Vorgängers zurückkehrt. Bereits im Prequel Episode 3: Coney Island konnten Spieler in zwei Missionen in New York einen Vorgeschmack auf die Story-Fortsetzung bekommen.

Warlords of New York wird in Lower Manhattan spielen, einem Stadtteil, der in Division 1 nicht spielbar war. Ihr verfolgt den Bösewicht Aaron Keener, der selbst ein Rogue-Agent ist, die Division also verraten hat. Wenn ihr Gameplay von Warlords of New York sehen wollt, haben wir ein Video für euch vorbereitet:

Wenn ihr Ubisofts Loot-Shooter noch nicht gespielt habt, bekommt ihr aktuell die Möglichkeit dazu geboten. Neben anderen Spielen ist Division 2 nämlich an diesem Wochenende kostenlos spielbar.

Schon im Endgame und gerade nichts zu tun? Hier findet ihr alles, was ihr vor dem Warlords-DLC in Division 2 noch erledigen solltet.