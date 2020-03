The Division 2: Die Warlords von New York kommt heute für PC raus und kehrt zurück in das urbane Setting des Vorgängers. Was ihr jetzt über das Addon wissen müsst, wann es losgeht und wie es mit dem GameStar-Test aussieht, erfahrt ihr hier.

Daten zu Warlords of New York:

Server-Start: PC-Spieler können ab etwa 13 Uhr am 2. März loslegen.

PC-Spieler können ab etwa 13 Uhr am 2. März loslegen. Wartungsarbeiten: Bis zum Server-Start ist The Division 2 offline.

Bis zum Server-Start ist The Division 2 offline. Download-Größe: 60 GB als Update und 75 GB bei Neuinstallation.

Inhalte von Warlords of New York:

Neuer Schauplatz: Es geht für die Agenten zurück nach New York.

Es geht für die Agenten zurück nach New York. Progression: Das Fortschrittssystem wird überarbeitet.

Das Fortschrittssystem wird überarbeitet. Max Level: Ihr könnt auf die neue Maximal-Stufe 40 aufsteigen.

Ihr könnt auf die neue Maximal-Stufe 40 aufsteigen. Start-Boost: Ihr könnt direkt mit einem Level-30-Charakter loslegen.

Ihr könnt direkt mit einem Level-30-Charakter loslegen. Neuer Content: Fähigkeiten, Waffen, Items, Gegner und mehr.

Wo bleibt der Test?

Auch wir stürzen uns für den GameStar-Test von The Division 2: Warlords of New York ab heute in den Kampf um Manhattan. Da wir aber erst ab dem Server-Start und unter realen Live-Bedingungen testen, wird es bis zu einem finalen Fazit noch etwas dauern. Unsere Wertung geht deshalb erst nächste Woche online.

Bis dahin empfehlen wir euch vier Dinge, die ihr vor Warlords in The Division 2 noch erledigen solltet.

Zur Einstimmung gibt's außerdem noch einen von Fans gefeierten Kurzfilm, der den neuen Oberschurken von Warlords vorstellt.

Gear 2.0 kommt mit Warlords

Gleichzeitig mit Warlords erscheint übrigens auch das Title Update 8, das weitreichende Veränderungen und Verbesserungen ins Spiel bringt

An Bord ist unter anderem das lang erwartete Gear 2.0, mit dem Ubisoft ein deutlich robusteres Ausrüstungssystem mit neuen RPG-Mechaniken und mehr Spielraum für ausgefeilte Builds verspricht.