Doom könnt ihr jetzt auf einem ganz besonderen Spielzeug für Erwachsene spielen

Wie es aussieht, geht das über 30 Jahre alte Doom wohl niemals in Rente.

Doom von 1993 lässt sich bekanntlich auf nahezu allem spielen, was einen Bildschirm besitzt. Doch Gerätschaften wie Taschenrechner oder Schwangerschaftstests sind nur die Spitze des Eisbergs. Inzwischen läuft der ikonische Shooter auch auf Darmbakterien und kann sogar von den Stammzellen einer Ratte gesteuert werden.

Und trotzdem hat es die Menschheit geschafft, abermals einen drauf zu setzen. Der neue Port ist nicht nur ein neuer Höhepunkt der Absurdität, nein, er soll sogar welche verschaffen. Denn Doom läuft ab sofort auch auf einem Spielzeug für Erwachsene und erfreut Nutzer mit einem ganz besonderen Belohnungssystem .

Eine völlig neue Erfahrung

Wie Destructoid berichtet, wurde Doom nun auf ein sogenanntes Vakuum-Erektionsgerät portiert. Dabei handelt es sich um ein Sexspielzeug für Erwachsene, bei dem das gute Stück in eine dafür vorgesehene Vakuumpumpe eingeführt wird.

Verantwortlich für diese ungewöhnliche Fusion mit dem klingenden Namen Dong Doom ist der Content-Creator Aaron Christophel. In einem (jugendfreien) Vorstellungsvideo erklärt er, dass es sich bei der Pumpe um eines der wenigen Modelle handelt, die einen eingebauten Bildschirm besitzen.

XP als Belohnung sind Schnee von gestern

Wie funktioniert die Steuerung? Um das Spiel vollwertig zu portieren, hat er zusätzliche Hardware in das Gerät eingebaut. Für die Steuerung werden jedoch ausschließlich Knöpfe verwendet, die bereits auf dem Spielzeug vorhanden waren. Am kuriosesten ist wohl aber die Funktion des Haupt-Features.

Bei Christophels Version von Doom ist jede Waffe eine Pumpgun, denn für jeden besiegten Gegner werdet ihr »mit einem sinnlichen Pumpstoß belohnt«. Skill soll sich so also doppelt auszahlen.

Ein Problem gibt es jedoch: Wie euch vielleicht schon aufgefallen sein dürfte, profitiert nur etwa die Hälfte der Bevölkerung von dem innovativen Belohnungssystem. Aber macht euch keine Sorgen. Irgendwo da draußen arbeitet vermutlich genau in diesem Moment jemand an einer Lösung. Es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis auch der Rest romantischen Besuch vom Doom-Slayer bekommen kann.

Wenn ihr wissen wollt, wie es um den nächsten Doom-Ableger steht, schaut in der Box oben vorbei. Dort erzählen wir euch, warum Doom: The Dark Ages wichtig für das ganze Genre wird. Außerdem erfahrt ihr dort in einem ausführlichen Report, warum die russische Spielebranche aktuell unter großen Problemen leidet und warum sie sich davon wohl nie vollständig erholen wird.