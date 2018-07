Wir schießen Dämonen zwischen bunten Zuckergussbäumen kaputt, lauschen lustiger Musik und suchen nach goldenen Seelen statt Münzen: Die Mod »The Golden Souls 2« für das klassische Doom zeigt, dass Super Mario und der brutale Shooter erstaunlich gut zusammenpassen.

Die Mod passt Aussehen und Musik von Doom komplett an Nintendos Mario-Reihe an und fügt zudem neue Level hinzu. Die goldenen Seelen zum Einsammeln sind übrigens eine Anspielung auf Super Mario Land 2: Six Golden Coins.

Mehr als ein Reskin

Wir erkunden unterschiedliche Level, die wir von einer Weltkarte aus anwählen können. Unser Ziel sind dabei die sieben goldenen Seelen, die die Lakeien des Cyberdemon geklaut haben. Unterwegs gibt es auch haufenweise geheime Wege zu entdecken, die wir über Münzen oder Geheimtüren freispielen. Die Mod fügt zudem neue Fähigkeiten wie Teleport und neue Charaktere im Mario-Stil hinzu.

Die ungewöhnliche Mischung könnt ihr euch im Video unter der News in Aktion anschauen. Die Mod zum Download gibt es bei Moddb.com. Sichert wie immer eure Spieldateien, bevor ihr eine Mod installiert. Erst kürzlich berichteten wir über eine andere originelle Mod, die Doom zu einer spielbaren 3D-Illusion macht.