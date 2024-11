Wie gefällt euch Dragon Age: The Veilguard? Euer Urteil zum neuen Rollenspiel ist ziemlich eindeutig

Wir haben euch gefragt, wie ihr Dragon Age: The Veilguard findet. Das Ergebnis dröseln wir in diesem Artikel auf.

Gut zwei Wochen ist Dragon Age: The Veilguard auf dem Markt. Bereits vor dem Release wurde darüber diskutiert, ob das neue Rollenspiel nun Biowares Rettung werden könnte oder nicht.

Und auch nach dem Release gehen die Diskussionen weiter: Ist The Veilguard zu bunt und zu nett? Oder hat es Bioware wieder geschafft, zu alten Stärken zurückzukehren? Wir haben euch in der vergangenen Woche gefragt, wie euch Dragon Age: The Veilguard bisher gefällt – und das Ergebnis ist in zwei Punkten sehr aufschlussreich.

Mehr als 12.000 User nehmen teil

Zunächst ist da die fast schon rekordverdächtige Beteiligung: Mehr als 12.000 Userinnen und User von GameStar.de haben an der Abstimmung teilgenommen. In der Regel bewegt sich die Teilnehmerzahl bei unseren Abstimmungen zwischen 1.000 und 6.000 Personen - an dieser Stelle also herzlichen Dank für die rege Beteiligung.

Aus den Zahlen lässt sich ableiten, dass viele von euch sich mit Dragon Age beschäftigt und informiert haben. Selbst, wenn sie sich am Ende gegen einen Kauf des Spiels entschieden haben:

Das Ergebnis indes fällt größtenteils positiv aus. 25 Prozent (3.048 Stimmen) von euch finden laut Umfrage das Spiel »Ziemlich gut! Es ist nicht perfekt, aber macht euch Freude«. 16 Prozent (1.898 Stimmen) halten das Spiel sogar für »Großartig! Ihr habt sehr viel Spaß mit The Veilguard!«. Zusammengerechnet haben also über 41 Prozent aller Teilnehmenden viel Spaß mit dem neusten BioWare-Titel.

Gleichzeitig haben ein Drittel aller Teilnehmenden das Spiel selbst noch nicht gespielt, sich aber auf Basis der Berichterstattung, sowie Trailern und Co. eine Meinung gebildet. Von diesem Drittel sagt die Mehrheit, dass sie finden, dass es eher schlecht aussieht (2.488 Stimmen) und 1.608 Stimmen, dass es eher gut aussieht. Gemessen daran, dass diejenigen, die nicht begeistert sind, es natürlich auch nicht kaufen, ist dieses Ergebnis wenig verwunderlich.

Wirklich schlecht oder zumindest eher enttäuschend finden das Spiel 18 Prozent von euch. Jeweils neun Prozent entfielen auf die Antwortmöglichkeit »Furchtbar, ich bin auf ganzer Linie enttäuscht« (1.142 Stimmen) oder »Nicht so gut, mich stören ziemlich viele Dinge« (1.115 Stimmen).

Stimmen aus der Community

Nicht nur die Teilnehmerzahlen waren hoch – es haben sich auch zahlreiche Kommentare unter der Umfrage angesammelt. Aktuell (Stand 11.11.2024 12:00) knapp 400 (!).

Die fallen größtenteils positiv aus. So schreibt eracer61 etwa:

Ich bin einfach froh, dass es in der heutigen Zeit noch solche Singleplayer Games gibt. Ob es jetzt ein wahres Dragon Age ist oder nicht, ist mir in dem Fall egal. Ich würde es am ehesten als Kreuzung zwischen den neuen "God of War" Teilen und einem Darksiders 2 bezeichnen. Ich hab sehr viel Spaß mit dem Spiel. Das Kampfsystem macht Laune (spiele Krieger), die Erkundung der Level macht Spaß, obwohl ich die Levelstruktur anfangs gar nicht so toll fand. Der Story kann ich bisher wesentlich besser folgen als beim Vorgänger und den Begleitern zuzuhören entlockt mir auch des Öfteren ein Schmunzeln. Ich will nicht behaupten das alles zu 100% super ist, aber wenn es mir schwerfällt, den Controller aus der Hand zu legen, dann läuft schon einiges richtig.

Und ToMiBriX meint:

Für mich, trotz aller Unkenrufe, eine Riesen-Überraschung, die mich jederzeit zum Weiterspielen animiert. Ich liebe es nach den Missionen in die Basis zurückzukehren und wie bei Mass Effect erstmal lange Gespräche mit den Begleitern zu führen.

Und michiwege0311 äußert sich wie folgt:

Ich hab bisher ca. 10 Std drin (leider nur) wegen Familie und Arbeit, aber ich denke jede Minute dran. Ich finde es einfach richtig gut und tatsächlich dachte ich beim allerersten Gameplay : "Neee nix für mich, zu Comic-Haft" aber ja, richtig gut bis jetzt.

ArchangelAlaska sieht das ganze etwas zwiegespaltener:

Ich muss gestehen grundsätzlich macht mir dieses Spiel sehr viel Spaß, dennoch verstehe ich die Kritik. Mit dem düsteren Dragon Age hat es wenig gemein. Ja es gibt Passagen, in denen man sich an dieses Setting erinnert fühlt und auch das düstere kommt an ein paar wenigen Punkten hervor, aber man merkt, dass es sehr aufgehübscht wird, damit es mehr nach utopischer Fantasy aussieht als nach dem knallharten blutigen Fantasy, was wir aus Origins kennen und vermutlich alle vermissen.

Die Gefährten sind wie gesagt auch mehr als schwach. Bei aller Kritik an z.B. Dragon Age 2, aber die Gefährten in dem Teil schlagen die aus Veilguard um längen! Da helfen auch keine Cameo-Auftritte aus Inquisition.

Mein Hauptkritikpunkt ist aber tatsächlich das Kampfsystem. Ich wusste schon aus dem Trailer das es mir nicht gefallen wird, aber da ich ein Dragon Age Fan bin, wollte ich zumindest den Teil spielen. Das Kampfsystem ist so stark abgespeckt, dass der Skilltree, der sehr umfangreich ausfällt, mich eher aggressiv macht, als mich begeistert. Einfach aus dem Grund, dass ich soooo viel skillen kann, aber ich kann nur 3 normale Fähigkeiten ausrüsten... Warum?

Gruppendynamik in den Kämpfen hält sich ebenfalls in Grenzen. Man kann nur 2 Gefährten mitnehmen und dann funktioniert die klassiche Dynamik mit Tank, Healer, DPS nicht wirklich, da Tanks nur kurz spotten können und gefühlt jeder Gefährte hat einen kleinen Heal aber nichts richtig supportartiges. Somit besteht der Großteil der Kämpfe aus Rennen und Dodgen. Vielleicht liegt es daran das ich einen Magier spiele, aber im Prinzip renne ich jeden Fight nur durch die Gegend.

[...]

Allerdings wird unter der Umfrage ebenfalls deutlich, dass das Dragon Age: The Veilguard nicht für alle funktioniert.

mstummer schreibt:

Ich hab’s refunded…ich bin wohl zu alt dafür…mich nervt das Writing, das ist mir zu flach, zu kindgerecht, dasselbe gilt für den Artstyle, „Darkfortnite“ ist mir nicht dark genug…

Das macht es objektiv nicht zu einem schlechten Spiel, aber es drückt bei mir auf die falschen Knöpfe…[...]

Drosera bemängelt nach vielen Spielstunden:

Ich bin jetzt kurz vor dem Finale. Mein Fazit sieht so aus: Halbwegs kompetentes Fantasy Spiel, grottenschlechtes Dragon Age.

Das Spiel hat nicht viel von dem, was seine Vorgänger großartig gemacht hat. Die Companions sind die schwächsten der ganzen Reihe. Dazu kommen ständige Immersionsprobleme, man wird immer dran erinnert, dass man hier vor den Gedanken der Autoren steht und nicht vor einem Charakter.

Spannend ist übrigens, dass ein Blick auf die Steam-Erfolge verrät, dass die meisten Spielerinnen und Spieler noch eher am Anfang von Dragon Age sind. Wir sind gespannt, wie sich die Meinung über die nächsten Wochen und Monate verändert.

Überrascht euch das Ergebnis? Wie weit seid ihr schon in Dragon Age (falls ihr spielt)? Schreibt es uns doch in die Kommentare.