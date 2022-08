Elden Ring auf YouTube: Erfolgreicher als GTA 5 und Zelda zusammen

From Software kann mit Elden Ring eindeutige Erfolge verzeichnen. Das Open World-Spiel hat sich bereits über 13 Millionen Mal verkauft und hat mit einer Wertung von 94 einen phänomenal guten Score bei Metacritic. Wie sich jetzt zeigt, ist Elden Ring auch noch ein massiver Erfolg auf YouTube.

Der beste Release aller Zeiten

Wie YouTube Gaming auf Twitter verrät, haben Videos rund ums Thema Elden Ring in den ersten 60 Tagen nach Release stolze 3,4 Milliarden Aufrufe gesammelt. Damit ist es eines der erfolgreichsten Spiele-Release der Videoplattform! Zum Vergleich: GTA 5 ist mit 1,9 Milliarden Klicks vergleichsweise nah dahinter, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist mit 638 Millionen jedoch bereits weit abgeschlagen.

Aus dem Tweet können noch weitere Infos herausgelesen werden: So wurde etwa nicht der berühmt berüchtigte Endboss Malenia am meisten auf YouTube hochgeladen, sondern Margit, das Grausame Mal. Außerdem findet sich von allen Charakter-Klassen der Samurai am häufigsten auf Googles Videoplattform.

Außerdem wurden ein paar Content Creator mit Auszeichnungen geehrt: So ist VaatiVidya sehr belesen, was die allgemeine Lore angeht und Fextralife überzeugt mit allerlei Guides. Wenn ihr diese aber lieber in schriftlicher Form konsumiert, dann schaut doch bei unseren Tipps zu Elden Ring vorbei.

Würdet ihr sagen, Elden Ring hat den Erfolg verdient? Oder wünscht ihr euch ein anderes Spiel auf YouTubes Platz 1 der größten Spiele-Releases? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!