Elden Ring kommt tatsächlich ins Kino - und damit wagt sich ein echter Sci-Fi-Spezialist ans Fantasy-Genre

An der Story von Elden Ring hat mit George R.R. Martin der Autor hinter Game of Thrones mitgewirkt - jetzt schafft es das beliebte Action-Rollenspiel mithilfe von Alex Garland ins Kino.

Aktuell zeigen Videospielverfilmungen auf ein Neues, dass man mit ihnen richtig viel Geld verdienen kann. Nach Super Mario Bros. und Ein Minecraft Film folgt jetzt eine Adaption von Elden Ring für die große Leinwand. Und dafür hat man bereits einen Regisseur und Drehbuchautor gefunden.

Von Sci-Fi zu Fantasy

Beide Posten übernimmt Alex Garland, der im Moment eigentlich nicht gerade für Fantasy bekannt ist. Ganz im Gegenteil: Garland zeichnete sich bisher vor allem durch Sci-Fi und zuletzt vermehrt Action aus. Zu seinem Repertoire gehören zum Beispiel Dredd, Ex Machina, Annihilation, Civil War und zuletzt Warfare.

Außerdem arbeitete er gemeinsam mit Danny Boyle an dem Kult-Zombie-Film 28 Days Later, der am 19. Juni 2025 von den beiden mit 28 Years Later fortgesetzt wird. Der neue Teil tritt sogar eine ganze Trilogie los.

2:03 28 Years Later hat einen neuen Trailer und lässt die Zombie-Horden endlich von der Leine

Der Regisseur ist selbst ein riesiger Fan von Elden Ring

Garland selbst ist aber auch großer Fan von Elden Ring. Erst vor einem Monat verriet der Regisseur und Drehbuchautor auf Reddit, dass er einfach nicht aufhören kann, das Soulslike von FromSoftware zu spielen.

Zu diesem Zeitpunkt war Garland gemäß seiner eigenen Aussage bei seinem sechsten Durchgang und hat längst den Überblick über seine Spielstunden verloren. Ob er damit auch gerade auch sehnsüchtig dem Release von Nightreign entgegenfiebert?

Wann genau Alex Garland Elden Ring ins Kino bringt, ist aktuell nicht bekannt. Für die Produktion ist das Studio A24 verantwortlich, das für Filme und Serien wie Everything Everywhere All At Once, Uncut Gems, Midsommar, Moonlight oder Euphoria bekannt ist.

Die Nachricht wird von Fans mit gemischten Gefühlen aufgenommen. So wird zum Beispiel schon darüber gewitzelt, ob die Verfilmung von Elden Ring in eine ähnliche Kerbe wie Minecraft schlagen wird. Schon vor einem Monat, als sich um die Videospieladaption noch Gerüchte rankten, machte zum Beispiel dieses (fantastische) Meme die Runde.

Andere sind wiederum zuversichtlich, denn Alex Garland hat mit seinen Produktionen bisher selten bis gar nicht enttäuscht. Und dass der Regisseur und Drehbuchautor selbst ein großer Fan von Elden Ring ist, ist natürlich ein kleiner Bonus.

