Bandai Namco hat nun seine Spiele Line-Up für die Gamescom 2019 angekündigt. Allerdings fehlt hierbei From Softwares Fantasy-Action-RPG Elden Ring. Wie gamingbolt bestätigt wurde, ist das neueste Projekt der Dark Souls-Macher nicht auf der Gamescom 2019 zu sehen. Somit zerschlägt sich die Hoffnung der Fans, die nach der Ankündigung auf der E3 2019 auf weitere Infos zur Gamescom gehofft haben.

Wann es Neues zu Elden Ring zu sehen gibt oder weitere Details zum Spiel folgen, ist derzeit nicht bekannt.

Hidetaka Miyazaki über die Seele der Souls-Spiele

Das steckt hinter Elden Ring

Was ist Elden Ring für ein Spiel? Es wird von From Software entwickelt, die für die Dark Souls-Reihe bekannt sind. Gameplay gab es bisher noch nicht zu sehen. Bandai Namco selbst beschreibt das Spiel offiziell als Fantasy-Action-RPG. Die Mythologie und Lore der Welt stammt zwar von George R.R. Martin, aber nicht die Story des Spiels. Aber genau diese hätte es von Martin laut Michael Herold und seiner Kolumne gebraucht.

Verantwortlich für die Hauptstory ist demnach Chefentwickler Hidetaka Miyazaki. Beim Storytelling wird sich Elden Ring dabei an Dark Souls orientieren. Für den Kampf bietet Elden Ring etliche Waffen und auch Magie. So erwartet der Entwickler noch mehr Abwechslung in den Kämpfen als in Dark Souls. Außerdem könnt ihr wieder euren Charakter anpassen und mit ihm die komplett offene Welt begehen.

Woher kommt der Name Elden Ring? In einem E3-Interview erklärte Miyazaki, dass der Elden Ring ein mysteriöses Kernelement im Fundament der Welt ist, die sie erschaffen haben. Dieser gibt die Regeln und den Rythmus der Welt vor. Allerdings wurde er zertrümmert, wie ihr im Trailer sehen könnt.

