Elden Ring: Sauron bezwingen oder selbst spielen - Neue Mod schafft pures Herr der Ringe-Feeling

Pünktlich zum Start von Amazons Mittelerde-Serie gibt es eine neue Mod für Elden Ring, die Sauron in die Zwischenlande kommen lässt. Ob er wohl nach der Macht des Eldenring trachtet? Auf jeden Fall könnt ihr nun gegen den Herrn der Ringe persönlich in einem spektakulären Bosskampf antreten, oder selbst seine furchterregende Rüstung tragen.

Wenn ihr große Tolkien- oder gar Sauron-Fans seid, aber bisher unsicher seid, ob ihr die neue Amazon-Serie anschauen wollt, kann euch vielleicht unsere Review bei der Entscheidung helfen:

431 12 Die Ringe der Macht in der spoilerfreien Serienkritik Für wen lohnt sich Amazons Mittelerde-Serie?

So sieht Sauron in Elden Ring aus

Der Modder MaxTheMiracle hat bereits einige Rüstungs- und Waffenmods für Elden Ring und andere Souls-Titel veröffentlicht. Nun hat er ziemlich detailgetreu die Rüstung des dunklen Herrschers von Mittelerde nachgebaut.

Wie es aussieht, wenn euer Spieler-Charakter die Rüstung und den mächtigen Streitkolben trägt, seht ihr in folgendem Video. Beachtet, dass die Mod noch nicht ganz fertig entwickelt ist. Wir erkennen Sauron aber dennoch auf den ersten Blick wieder, er ist lediglich etwas beweglicher und kleiner als das Original:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wenn ihr selbst mal gerne eure dunkle Seite in Elden Ring zeigen wollt, dann bietet sich hier eine gute Gelegenheit. Schließlich sind wir in From Softwares Spiel anscheinend ohnehin die wahren Monster.

Ihr seid aber gar nicht machthungrig und lieber der Held statt ein fieser Bösewicht? Auch dann könnt ihr etwas von der Sauron-Mod haben. Denn der Modder GardenOfEyes nimmt die Sauron-Rüstung und bastelt daraus einen epischen Bosskampf gegen den Schmied des Einen Ringes. Sauron nimmt hier den Platz (und die Fähigkeiten) von Radagon von der Goldenen Ordnung ein. Aber seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mit der Statur und den Bewegungen von Radagon kommt Sauron nochmal deutlich überzeugender rüber als bei seinem Auftritt als Spieler-Charakter.

Wie komme ich an die Mods?

Beide Mods sind bereits verfügbar, allerdings im Gegensatz zu vielen anderen nicht kostenlos. Ihr könnt sie herunterladen, wenn ihr den jeweiligen Modder auf Patreon unterstützt. Die Sauron-Rüstung für euren Charakter bekommt ihr bei MaxTheMiracle, den Bosskampf gegen den dunklen Herrscher gibt es bei GardenOfEyes.

Wenn ihr Elden Ring lieber als Survival-Spiel gesehen hättet, gibt es auch dafür natürlich eine Mod:

8 0 Elden Ring Mit der Survival-Mod kämpft ihr auch gegen Hunger und Krankheiten

Was haltet ihr von den neuen Sauron-Mods für Elden Ring? Findet ihr auch, dass der dunkle Herrscher gut in die düsteren Zwischenlande passt? Und würdet ihr selbst gerne mal seine Rüstung tragen, oder im Zweikampf gegen ihn antreten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!