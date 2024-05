Seltene Waffe nach 500 Stunden in Elden Ring gefunden: »Dieses Spiel ist unendlich groß«

Die Suche nach einem bestimmten Gegenstand kann in Elden Ring bisweilen ziemlich langwierig ausfallen.

Elden Ring ist groß. Sehr groß. Das Rollenspiel bietet eine umfangreiche und tiefgehende Lore, an der unter anderem Fantasy-Altmeister George R.R. Martin mitgeschrieben hat.

Locker könnt ihr in das Rollenspiel 100 Stunden Spielzeit stecken und habt immer noch immer nicht alles gesehen. Was das mitunter bedeuten kann, zeigt nun ein Post auf Reddit.

Das Objekt der Begierde

Dort schreibt der User Frenzied_Fire_Monk von seiner Suche nach einer Waffe namens Mönchsflammenschwert. Und die war, sagen wir, recht zeitintensiv. Denn der Post trägt die Überschrift: Über 500 Stunden, 2 Jahre und unzählige Spieldurchgänge später, sehe ich diese neue Waffe... dieses Spiel ist unendlich groß.

In dem Post schildert der User seine Suche wie folgt:

Ich habe gesehen, wie der Schwarzflammenmönch im Heiligen Turm von Caelid zum Spielstart [mit dem Schwert] hantierte. Die folgenden Tage habe ich danach mit Farming verbracht. Es wurde nie fallen gelassen. Ich verließ das Spiel, kehrte zurück und farmte für mehrere Stunden weiter. Es wurde nie fallen gelassen.

Nach einer Weile findet sich dann aber die Lösung:

Nachdem ich meinen ersten Durchgang geschafft hatte, habe ich noch ein paar Wochen gewartet, bis der Wiki-Eintrag endlich Informationen darüber enthielt, wo die Waffe gedroppt wird. Ein einzelner Mönch. In einer Gruft. Versteckt in einer Nische. Ein einziger Gegner im gesamten Spiel lässt diese Waffe fallen, obwohl viele Mönche sie tragen. Warum?

Ein Sucher kommt selten allein

Insgesamt brauchte der User laut eigener Aussage über 500 Spielstunden und mehrere Spieldurchläufe, bis er endlich das Mönchsflammenschwert in den Händen hielt. Für seinen Post erhält Frenzied_Fire_Monk zum Teil sarkastische Bemerkungen. Etwa, die Frage, ob sich von der Suche sein Name ableite.

Tatsächlich ist die Waffe laut Elden Ring-Wiki womöglich die seltenste Waffe im gesamten Spiel. Aber auch andere User schildern online ihre zum Teil langwierigen Suchen nach bestimmten Waffen oder Ausrüstungsgegenständen. Der User Only1Schematic etwa schreibt:

Nach 900 Stunden habe ich die Elfenbeinsichel gefunden. Sicherlich ist sie einer der schlechtesten Waffen im Spiel, aber die Tatsache, dass man Hunderte von Stunden damit verbringen kann, immer noch neue Dinge zu finden, ist ein Beweis dafür, wie kompromisslos sie bei der Gestaltung der Welt vorgegangen sind.

Ihr seid gefragt: Was haltet ihr vom Mönchsflammenschwert? Habt ihr die Waffe auch während einer eurer Durchläufe gefunden? Freut ihr euch schon auf die Erweiterung Shadow of the Erdtree? Oder habt ihr Elden Ring noch gar nicht gespielt, wollt es aber bald nachholen? Schreibt eure Erfahrungen und Meinungen gerne in die Kommentare!