Wer Latein beherrscht, sollte sich in Elden Ring die Ohren zuhalten

Seid ihr auch schon durch die Welt von Elden Ring geritten oder wart in riskante Kämpfe verwickelt? Dann ist euch auch bestimmt schon der altertümliche Soundtrack zu Ohren gekommen. Ein Reddit-User fand jetzt heraus, dass die Lyrics in Wahrheit nicht mehr sind, als computergenerierter Unsinn. Zum Glück sieht das aber bei dem Gameplay schon ganz anders aus, weshalb sich Rémy auch nicht lieber als Dark Souls 4 wünscht:

Der Soundtrack von Elden Ring

Die Songtexte des Soundtracks haben bis auf eine Ausnahme keine tiefere Bedeutung: Der Reddit-User Magister-Organi spielt nicht nur unglaublich gerne Elden Ring, sondern spricht zudem noch fließend Latein. Als er bei YouTube vermeintliche Übersetzungen der Lieder ins Englische gesehen hat, fiel ihm auf, dass diese nicht richtig waren und setzte sich daher selber daran die Songs zu übersetzen.

Bei der Recherche fand der Spieler heraus, dass die meisten Songs inhaltlich keinen Sinn ergeben und auf jeden Fall kein Latein sind - bis auf eine Ausnahme. Das Lied „Song of Lament“ wurde von einem Songwriter geschrieben, der aber nur an diesem Stück gearbeitet hat und ist wirklich in Latein. In seinem Video auf YouTube präsentiert der Reddit-User seine Ergebnisse an dem Beispiel von Rykards Song:

Des Weiteren versucht er mit folgendem Post seine Behauptungen zu beweisen, da er anscheinend einige Musiker angeschrieben hat, die an Elden Ring mitgearbeitet haben. Einer von ihnen bestätigt dabei, dass die meisten Songtexte computergeneriert sind und lediglich so angepasst wurden, dass sie alten Sprachen ähneln und perfekt zum Dark-Fantasy-Setting passen.

Natürlich wurde aber keine der Aussagen von offizieller Seite bestätigt, weshalb ihr auch diese Information mit Vorsicht genießen solltet, solange ihr nicht auch perfekt Latein beherrscht. Was aber sicher ist, ist der hohe Schwierigkeitsgrad der Survival-Mod, welche ihr euch unbedingt anschauen solltet:

Was meint ihr? Stört euch der Gedanke, dass die Songtexte in Wahrheit nichts bedeuten oder ist euch der Vibe, den die Songs versprühen im Endeffekt wichtiger? Schreibt es uns in die Kommentare!