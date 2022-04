Update vom 10. April, 13:09 Uhr: Wir haben die Möglichkeit bereits im ursprünglichen Artikel erwähnt, da ist es auch schon passiert. Der Weltrekord in Elden Ring wurde dank einiger weiterer Optimierungen nochmals unterboten und liegt nun bei 12 Minuten und 13 Sekunden. Damit wurde der untenstehende Rekord bereits um 20 Sekunden getoppt, wie ihr hier sehen könnt.

Wie diese irrwitzigen Zeiten in Elden Ring möglich sind? Das erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel.

Ursprüngliche Meldung vom 10. April 2022, 12:07 Uhr: Wie lange habt ihr gebraucht, um das vorgesehene Ende von Elden Ring zu sehen? Tage? Wochen? Der YouTuber Mitchriz hat gerade einmal knapp 13 Minuten benötigt. Klingt unmöglich, ist es auf dem vorgesehenen Wege natürlich auch.

Hier kamen also, wie ihr euch vermutlich bereits denken konntet, einige Glitches zum Einsatz, die auch schon vorherige Spiele von Fromsoftware zu beliebten und sehenswerten Speedrun-Kandidaten gemacht hatten. Vor allem die sogenannten Zips waren der Schlüssel zum Erfolg. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in wenigen Augenblicken.

Über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos

Einfach so von Boss zu Boss laufen und regelkonform auf die Matte schicken, ist natürlich nicht möglich, wenn man das Spiel in schlappen 12 Minuten und 33 Sekunden beenden möchte. Deshalb benutzte der YouTuber Mitchriz primär Zips, was letzten Endes ein Glitch der Spiellogik ist und es dem Charakter erlaubt, ganze Gebiete schlichtweg zu überspringen, indem er über die Spielwelt hinweggleitet.

Wie das Ganze in Aktion aussieht? Hier könnt ihr euch den Rekordrun in voller Länge anschauen:

Die Funktionsweise ist klar ersichtlich, wer von euch aber nun trotzdem nicht schlauer geworden ist und das Zippen selbst mal ausprobieren möchte, kann dies folgendermaßen in die Tat umsetzen:

Rüstet euren Charakter mit einem Schild aus und nehmt eine Block-Haltung ein Betätigt im richtigen Moment die W-Taste (das ist sozusagen das "Anlauf nehmen")

Nur zwei Schritte? Das klingt zwar einfach, ist es aber nicht. Denn hier kommt es schlicht auf das präzise Timing an, wann ihr die W-Taste drückt. Denn ihr müsst den richtigen Zeitpunkt der Block-Animation erwischen, ansonsten passiert nichts. Mehr Details zu dem überraschend komplexen Vorgang könnt ihr im Speedsouls-Wiki nachlesen.

Da ist noch Luft nach oben

Mitchriz selbst zeigt sich mit seinem Rekord-Run sehr zufrieden. Er spricht von einem absolut verrückten Run . Die Zips seien von von Anfang bis Ende sauber gewesen. Er deutet aber zugleich auch an, dass sogar noch etwas mehr Zeit von der Stoppuhr geraspelt werden könnte, da der sogenannte Mega-Zip am Ende mehrere Anläufe benötigt habe.

Amüsantes Detail am Rande: Obwohl Elden Ring in Sachen Umfang deutlich größer als seine Vorfahren ausfällt, lässt es sich dank der Zip-Technik sogar schneller speedrunnen! Die derzeitigen Weltrekorde belaufen sich auf 21 Minuten (Dark Souls), 14 Minuten (Dark Souls 2) und gar 31 Minuten (Dark Souls 3).

Wie geht's in Zukunft weiter mit Elden Ring? Diese Frage beschäftigt Fans weltweit und bringt sie zum munteren Spekulieren darüber, welche Inhalte mit kommenden DLCs ihren Weg in die Zwischenlande finden werden:

