Evil Dead angekündigt: Koop-Horror der World-War-Z-Macher kommt 2021

Im Zuge der Game Awards 2020 wurde mit Evil Dead: The Game ein neuer Koop-Horror-Shooter von Saber Interactive angekündigt, dem Entwicklerstudio hinter World War Z.

Evil Dead basiert auf der gleichnamigen Filmreihe von Filmproduzent und Regisseur Sam Raimi. Wie im Original begleitet ihr Protagonist Ashley J. Williams im Kampf gegen unzählige Feinde, die vom kandarischen Dämon besessen sind.

Im Spiel ist Ash allerdings nicht auf sich allein gestellt. Bereits der erste Trailer verrät, dass Evil Dead: The Game ein Koop-Third-Person-Shooter wird. Mit bis zu drei Freunden zieht ihr schießend oder schlagend los. Fehlen darf dabei natürlich keineswegs die Kettensäge, die bereits schon etlichen Dämonen in der Filmvorlage das Fürchten gelehrt hat.

Erste Spielszenen: Neben ein paar einführenden Worten, welche die Handlung des Films The Evil Dead zusammenfassen, gibt es im Trailer erstes Gameplay aus einer Pre-Alpha zu sehen. Darin präsentiert sich Evil Dead als recht klassisches Third-Person-Gemetzel, bei dem mit Blut gewiss nicht gespart wird. Zwischendurch ist außerdem eine Fahrtsequenz zu erkennen. Ob ihr selbst fahren könnt oder die Szene automatisch abläuft, geht aus dem Material nicht hervor.

PvP-Funktionen geplant: In der Pressemitteilung zur Ankündigung heißt es außerdem, dass noch ein fünfter Spieler in Evil Dead eingreifen kann. Als kandarischer Dämon ist es seine Aufgabe, Ash und seine Begleiter aufzuhalten und ihnen genug Feinde auf den Hals zu hetzen. Mehr Details zum Ablauf der PvP-Komponente folgen erst in Zukunft.

Evil Dead: The Game soll 2021 erscheinen. Einen festen Releasetermin gibt es bisher noch nicht. Übrigens ist Evil Dead namentlich nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls neuangekündigten Evil West von Flying Wild Hog.

