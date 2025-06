Das mit 230 Millionen Downloads mit Abstand erfolgreichste Fallout ist ein 10 Jahre altes Mobile-Spiel

Fallout gehört wohl zu den erfolgreichsten und beliebtesten Videospieluniversen aller Zeiten. Die retrofuturistische Postapokalypse hat Fans auf der ganzen Welt und wurde inzwischen sogar als Serie von Amazon verfilmt.

Doch welches Spiel ist bisher das erfolgreichste der Reihe? Zuerst kommt wahrscheinlich Fallout 4 in den Sinn, das über 25 Millionen Mal verkauft wurde. Doch nach reinen Downloadzahlen ist ein anderer Titel noch stärker, nämlich Fallout Shelter.

Bethesdas größter Überraschungserfolg

Zum zehnjährigen Jubiläum rückt Bethesda Zahlen zum zunächst nur auf Smartphones veröffentlichten Fallout-Ableger heraus. Über 230 Millionen Mal wurde das kostenlose Bunkerbauspiel seit dem Release im Juni 2015 heruntergeladen.

Damit hebt es sich deutlich von Fallout 4 und seinen 25 Millionen Verkäufen ab, allerdings ist der direkte Vergleich natürlich nicht zu 100 Prozent fair. Schließlich ist Fallout Shelter im Gegensatz zu anderen Spielen der Reihe kostenlos, und zu den 230 Millionen Downloads zählen wohl auch Spielerinnen und Spieler, die den Titel mehrfach heruntergeladen haben.

4:22 Fallout Shelter - Test-Video: Tiefbau mit Tiefgang?

Trotzdem ist der Titel natürlich ein großer Erfolg für Bethesda. Für sein erstes Mobile-Spiel wählte der Entwickler eine besondere Releasestrategie: Fallout Shelter wurde bei der E3 2015 während der großen Präsentation zu Fallout 4 angekündigt und als Shadowdrop sofort veröffentlicht. Zunächst war das Spiel nur auf Smartphones verfügbar, landete später aber auch auf dem PC.

Falls ihr selbst Fallout Shelter spielt, oder wieder mal euren Vault besuchen wollt, lockt Bethesda gerade mit Sonderangeboten und Geschenken: Noch bis zum 21. Juni 2025 könnt ihr euch kostenlos Vorräte, Lunchboxen und einen Mister-Handy abholen.

Übrigens: Mit The Elder Scrolls Castles veröffentlichte Bethesda im September 2024 eine Art geistigen Nachfolger von Fallout Shelter, der in der Fantasy-Welt von Elder Scrolls spielt. Ihr wollt lieber mehr Fallout? Dann gibt es gute Neuigkeiten: Denn die zweite Staffel der Fallout-Serie startet noch dieses Jahr und eine dritte Staffel ist ebenfalls schon bestätigt. Mehr dazu lest ihr in der oben verlinkten News.