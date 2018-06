Auf der offiziellen Webseite können sich alle Interessenten für die kommende Beta von Fear the Wolves anmelden. Wer seine Email-Adresse eingibt, trägt sich für den nächsten Beta-Test ein. Entwickler Vostok Games gab die Beta via Twitter bekannt. Vostok besteht zum Teil aus ehemaligen Stalker-Machern und versucht, einige neue Elemente ins viel beachtete Genre zu packen.

Fear The Wolves is reaching the next stage of development, and is now at a point where we would love more player feedback!



If you're interested in playing Fear The Wolves' next beta phase, and giving us your feedback, please register here: https://t.co/PGm4HQTz6A pic.twitter.com/Kg7HMGHr9E