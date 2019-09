FIFA 20: Alles, was ihr vor Release wissen müsst

Das Warten hat ein Ende! Zwölf Monate nachdem FIFA 19 raus kam, erscheint nun das neue FIFA 20 und EA Sports versucht wieder einmal, die virtuelle Fußballwelt zu erobern. Wir haben in diesem Artikel alle wichtigen Infos und die Antworten auf alle offenen Fragen rund um den Release der neuen Fußballsim zusammengestellt.

Release: Ab wann ist FIFA 20 erhältlich?

Am 27. September 2019 erscheint das neue FIFA weltweit für alle Spieler. Vorbesteller und Abonnenten von EA Access (Konsole) oder Origin Access bzw. Origin Access Premier (PC) können sogar schon früher loszocken. Mehr Infos zu den Startzeiten findet ihr in unserem Artikel zum Early Access von FIFA 20.

Um welche Uhrzeit erscheint FIFA 20 genau?

Ab 00:00 Uhr am 27. September solltet ihr spielen können. Allerdings kann es gut sein, dass die Server zum Start Probleme machen, weil der Ansturm der FIFA-Fans sicherlich groß sein wird. Macht euch also notfalls darauf gefasst, dass ihr ein wenig Geduld mitbringen müsst.

Preload & Download: Wann kann ich FIFA 20 herunterladen?

Der Preload von FIFA 20 ist bereits möglich. Ihr könnt das Spiel sowohl auf dem PC als auch den Konsolen schon jetzt herunterladen, um pünktlich loszulegen. Den Download findet ihr unter den folgenden Links:

Wo kann ich FIFA 20 kaufen oder vorbestellen?

Sowohl in Online-Stores wie EA Origin, dem PSN oder Amazon als auch in Elektronik-Fachmärkten wie Saturn oder Media Markt und selbst in normalen Läden wie Lidl könnt ihr FIFA 20 erwerben. Die Preise der offiziellen Shops für FIFA 20 sehen zurzeit wie folgt aus:

PC (Origin) PS4 (PSN) Xbox One (Xbox Store) Standard Edition 60 Euro 70 Euro 70 Euro Champions Edition 80 Euro 90 Euro 90 Euro Ultimate Edition nur via Origin Access Premier für 15 Euro pro Monat 100 Euro 100 Euro

Bei der Champions Edition sind noch zusätzlich zum Hauptspiel 12 Jumbo Premium Kartenpakete für den Ultimate Team Modus dabei, in der Ultimate Edition 24 Pakete und weitere Extras. Beide Versionen starten mit drei Tagen Vorabzugang, sind also seit dem 24. September spielbar. Mehr zu den Editionen findet ihr hier:

Wo liegen die Unterschiede? Die Editionen von FIFA 20 erklärt

Für die Nintendo Switch gibt es es nur die sogenannte Legacy Edition und die kostet im Nintendo eShop 50 Euro. Einzelne Shops und Händler können allerdings rund um den Release und in den Tagen und Wochen danach billigere Preise anbieten.

Bei Amazon und Saturn kostet die PC-Version von FIFA 20 beispielsweise nur 50 statt 60 Euro, die PS4-Version gibt es dort ebenfalls günstiger: Bei Amazon kostet sie auch 60 statt 70 Euro, bei Saturn sogar nur 55 Euro. Checkt also ruhig alle möglichen Shops und wer aktuell den billigsten Preis anbietet, bevor ihr zuschlagt.

Doch Vorsicht: Wir raten euch grundsätzlich von Vorbestellungen ab und empfehlen, auf das fertige Spiel und den Test auf GameStar.de zu warten.

Systemanforderungen von FIFA 20

Die Systemvoraussetzungen vom neuen FIFA sind bereits seit dem Reveal auf der E3 2019 bekannt und sehen folgendermaßen aus

Minimale Systemvoraussetzungen für FIFA 20

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3-2100 oder AMD Phenom II X4 965

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GTX 660 oder AMD Radeon HD 7850

Grafikkartenspeicher: 2 GB Video-RAM

Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

Empfohlene Systemvoraussetzungen für FIFA 20

Betriebssystem: Windows 10 - 64-Bit

Prozessor: Intel i5-3550 oder FX 8150

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X

Grafikkartenspeicher: noch nicht angegeben

Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

