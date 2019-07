EA Sports hat die neuen Cover von FIFA 20 veröffentlicht. Auf der Standard Edition der neuen Fußballsim sehen wir Eden Hazard und die Champions Edition ziert Virgil Van Dijk vom FC Liverpool.

Wer sind die neuen FIFA-20-Coverstars?

Eden Hazard wechselte diesen Sommer für eine Ablöse von schlappen 100 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid. Der große Bruder von Thorgan Hazard vom BVB trägt in der belgischen Nationalmannschaft die Kapitänsbinde und galt in den letzten Jahren als einer der besten Stürmer der englischen Premier League.

Virgil Van Dijk hat erst Anfang Juni 2019 mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen und wurde im Finale gegen Tottenham sogar Player of the Match. Der 1,93 große Innenverteidiger wechselte vergangenen Sommer für die Vereins-Rekordablösesumme von knapp 85 Millionen Euro zum Team von Jürgen Klopp und wurde 2019 zu Englands Fußballer des Jahres gewählt.

Ein dritter Coverstar kommt noch: Neben der Standard- und Champions-Edition veröffentlicht EA Sports auch noch eine Ultimate Edition. Welcher Fußballer darauf zu sehen sein wird, verraten die Entwickler allerdings aktuell noch nicht.

Wer war auf den Covern der letzten FIFA-Ausgaben?

Mit Hazard und Van Dijk landen zwei frische Geischter auf den Verpackungen der Fußballsim. In den letzten Jahren wechselten sich meist Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ab, einmal mischte sich Marco Reus ein und in FIFA 19 musste EA nachträglich das Cover ändern. Hier die deutschen Coverstars der letzten 15 Jahre im Überblick:

EA Sports hat außerdem vor Kurzem wichtige Neuerungen für den Pro-Clubs-Modus bekannt gegeben und was ihr sonst wissen müsst, erfahrt ihr in unserem Artikel mit 13 Fakten zu FIFA 20. Erscheinen wird die neue Fußballsim am 27. September für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.