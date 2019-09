Fußball und Game of Thrones passen eigentlich nicht sonderlich gut zusammen. Zumindest haben wir in den acht GoT-Staffeln nie gesehen, wie Jon Schnee oder Daenerys Targaryen gegen das runde Leder kicken. Trotzdem haben es die großen Familien Stark, Lannister, Baratheon, Tyrell und Co. in FIFA 20 geschafft!

Im neuen FIFA-Modus Volta Football bietet EA Sports von sich aus die Wappen der GoT-Familien als Logos für das eigene Team an. Wenn ihr eure Treue gegenüber dem wahren Herrscher der sieben Königslande auch auf dem virtuellen Fußballplatz ausdrücken wollt, dann müsst ihr nicht lange selbst eure Logos editieren.

Zur Auswahl stehen dabei die folgenden Wappen von allen großen und sogar einigen erloschenen Häusern (wenn auch optisch leicht verändert):

Der graue Schattenwolf vom Haus Stark

Der goldene Löwe (in FIFA der schwarze Löwe) vom Haus Lannister

Der dreiköpfige Drache vom Haus Targaryen

Der gekrönte Hirsch vom Haus Baratheon

Der Kraken vom Haus Graufreud

Der Falke und der weiße Mond vom Haus Arryn

Die silberne Forelle vom Haus Tully

Der goldene Speer durch die Sonne vom Haus Martell

Die Logos von älteren und inzwischen ausgelöschten Häusern wie Frey, Tyrell oder Bolton stehen allerdings nicht zur Verfügung. Aber wer würde schon mit einem Logo eines gehäuteten Mannes in FIFA 20 auftreten, um klar zu machen, dass man Fan vom fiesen Bastard Ramsay Bolton ist?

