Auf den ersten Blick haben Uncharted, Halo und der Football Manager nicht viel gemeinsam - aber tatsächlich ist für alle drei Videospielreihen eine Verfilmung geplant. Ja, auch für den Fußballmanager aus Großbritannien, obwohl dessen eher schnöde Präsentation und Fokus auf Sandbox-Gameplay ohne Story und Charaktere jetzt erstmal nicht wie die ideale Vorlage für ein rasantes Kino-Abenteuer wirkt.

Die in Hollywood ansässigen Universal Studios wollen aber dennoch einen Football-Manager-Film entwickeln - in Zusammenarbeit mit Entwickler Sports Interactive. Das verriert uns dessen Studio Director Miles Jacobson im Interview während eines exklusiven Studiobesuchs für GameStar Plus.

»Es wird ein Film mit fiktiver Handlung«, erklärt uns Miles Jacobson und stellt damit klar, dass sich der Football-Manager-Film von der britischen Fernseh-Dokumentation An Alternate Reality unterscheiden wird, bei der in 72 Minuten Laufzeit zahlreiche Fußballspieler und Manager über die sehr realen Applikationen von Football Manager und dessen Datenbank sprechen. Laut Jacobson habe man »gerade die Verträge mit Universal unterschrieben«, das Filmprojekt »Football Manager: The Movie« befindet sich also noch in der frühen Planungsphase.

Der neueste Teil der PC-Serie erscheint derweil schon in Kürze; für den Football Manager 2019 hat Sports Interactive einen Deutschland-Release am 2. November 2018 angekündigt. Dank offizieller Bundesliga-Lizenz sind alle Mannschaften und Spieler der Ersten und Zweiten Bundesliga original enthalten. Außerdem gibt es im Football Manager 2019 neue Features wie ein Tutorial und den Video-Beweis.

Über Handlung und Inhalte eines Football-Manager-Kinofilms darf wild spekuliert werden: Vielleicht folgt man in »Football Manager: The Movie« ja dem Aufstieg eines lokalen Trainers zum Chef einer Premier-League-Mannschaft? Oder ist der Protagonist ein Football-Manager-Spieler, der sein Hobby zum Beruf macht und nach einer Recherchetätigkeit bei Sports Interactive zum realen Scout für einen echten Fußballverein wird? Kein Witz: Solche und ähnliche Erfolgsgeschichten gab es in der Football-Manager-Community bereits zuhauf!

