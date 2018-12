Geoff Keighleys The Game Awards sind geschafft. In einem fast dreistündigen Stream in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (den ihr euch hier mit sympathischer Begleitung von Daniel Feith und Sandro Odak in voller Länge anschauen könnt) sind die »Spiele-Oscars« 2018 in 30 unterschiedlichen Kategorien vergeben worden.

Die größten Gewinner des Abends waren Rockstars Red Dead Redemption 2 mit vier Preisen und Sonys God of War mit drei Preisen. Aber auch der Indie-Hit Celeste (zwei Preise) und Fortnite (zwei Preise) konnten mehrere Preise heimbringen. Wer sich für alle Kandidaten interessiert, sollte in unserer Übersicht aller Nominierungen nachschauen, bevor er zu den Gewinnern springt.

Das waren alle Gewinner im Überblick

Neben klassischen Spielen wurden bei den Game Awards auch noch E-Sport-Kategorien und Content Creator (YouTuber und Twitch-Streamer) ausgezeichnet:

Best E-Sport Game: Overwatch (Blizzard)

Overwatch (Blizzard) Best E-Sport Player: Dominique »SonicFox« McLean mit einer sehr lustigen Dankesrede

Dominique »SonicFox« McLean mit einer sehr lustigen Dankesrede Best E-Sport Team: Cloud9 in LoL

Cloud9 in LoL Best E-Sport Coach: Bok »Reapered« Han-gyu von Cloud9

Bok »Reapered« Han-gyu von Cloud9 Best E-Sport Event: League of Legends World Championship

League of Legends World Championship Best E-Sport Host: Eefje »Sjokz« Depoortere

Eefje »Sjokz« Depoortere Best E-Sport Moment: C9 Comeback Win in Triple OT vs FAZE

C9 Comeback Win in Triple OT vs FAZE Content Creator of the Year: Ninja

Puh, eine ganze Menge also! Alle News, Ankündigungen und Trailer der Game Awards haben wir auch für euch zusammengefasst. Unser Titelthema ist das Obsidian-RPG The Outer Worlds.

