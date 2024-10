Xbox und PC Game Pass im Oktober 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Call of Duty: Black Ops 6 führt euch zurück in die Zeit des Kalten Kriegs.

Beim Xbox Game Pass herrscht jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im Oktober 2024 könnt ihr euch über das erste Call of Duty freuen, das pünktlich zum Release in Microsofts Abo-Service erscheint.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Inzwischen sind die ersten Titel für den neuen Monat bekannt gegeben worden. Das Gleiche gilt für die ersten Abgänge. Sobald weitere Informationen folgen, werden sie in diesem Artikel aktualisiert. Wiederkommen lohnt sich also!

Update vom 28. Oktober 2024: Alle übrigen Abgänge wurden hinzugefügt.

Highlight im Oktober 2024: Call of Duty: Black Ops 6

6:50 CoD Black Ops 6: Knapp 7 Minuten aus der Story-Kampagne

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Plattform: PC, Konsole und Cloud (nur mit Ultimate und PC Game Pass)

PC, Konsole und Cloud (nur mit Ultimate und PC Game Pass) Release: 25. Oktober 2024

Die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 spielt gegen Ende des Kalten Kriegs in den frühen 90er-Jahren. Eine geheime Macht hat die US-Regierung infiltriert und wer sich dagegen stellt, wird als Verräter gebrandmarkt. Also seid ihr erstmals als Abtrünniger unterwegs und bekämpft das System, für das ihr eigentlich arbeitet, um eine große Verschwörung aufzudecken.

Der Multiplayer-Modus startet mit zwölf 6v6-Karten und vier weiteren Karten, auf denen sowohl 6v6 als auch 2v2 gespielt werden kann. Außerdem wird es einen Season Pass geben. Ein Highlight ist die Rückkehr des Zombie-Modus, bei dem die Spieler Wellen von Untoten abwehren müssen, ohne dabei selbst das Zeitliche zu segnen. Hier stehen euch zum Start zwei Karten zur Verfügung.

Dabei bleibt es jedoch nicht, denn in den folgenden Monaten sollen sowohl für den Multiplayer- als auch für den Zombie-Modus weitere Inhalte folgen.

11:51 GameStar spielt CoD Black Ops 6: Eine ganze Runde auf der Map Scud in der Beta

Weitere neue Spiele im Game Pass im Oktober 2024

2. Oktober

MLB The Show 24 : In dieser Baseball-Simulation startet ihr in den Minor Leagues und arbeitet euch empor bis zur Spitze. (Konsole)

: In dieser Baseball-Simulation startet ihr in den Minor Leagues und arbeitet euch empor bis zur Spitze. (Konsole) Open Roads : Tess und ihre Mutter begeben sich in diesem Adventure auf eine Reise, um einem versteckten Familienvermögen auf die Spur zu kommen. (Konsole)

: Tess und ihre Mutter begeben sich in diesem Adventure auf eine Reise, um einem versteckten Familienvermögen auf die Spur zu kommen. (Konsole) Sifu: Als begabter Kung-Fu-Kämpfer begebt ihr euch auf einen blutigen Rachefeldzug. (PC, Konsole und Cloud)

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

7. Oktober

Mad Streets: In diesem Party-Spiel tretet ihr in verschiedenen Challenges gegeneinander an und haut euch gegenseitig auf die Mütze. (PC, Konsole und Cloud)

10. Oktober

Inscryption: Inscryption ist eine einzigartige und düstere Mischung aus Psycho-Horror, Roguelike, Rätseln und Deckbuilding. (PC, Konsole und Cloud)

1:00 Inscryption: Dieses grimmige Spiel erntet gerade Traum-Reviews bei Steam

16. Oktober

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: Zusammen mit den anderen Kindern aus South Park spielt ihr in diesem vulgären RPG Superhelden und rettet die verschneite Kleinstadt vor einem unbekannten Bösen. (PC, Konsole und Cloud)

17. Oktober

Donut County : In diesem Puzzle-Spiel steuert ihr ein immer größer werdendes Loch und müsst alles verschlucken, das ihr finden könnt. (PC, Konsole und Cloud)

: In diesem Puzzle-Spiel steuert ihr ein immer größer werdendes Loch und müsst alles verschlucken, das ihr finden könnt. (PC, Konsole und Cloud) MechWarrior 5: Clans: Ihr steuert einen gigantischen High-Tech-Mech und stürzt euch in actiongeladene Shooter-Gefechte gegen ebenbürtige Gegner. (PC, Konsole und Cloud)

25:19 MechWarrior 5: Clans - Test-Video zur neuen Mech-Action mit Story-Fokus

25. Oktober

Call of Duty: Modern Warfare 3 : In diesem futuristischen Ego-Shooter messt ihr euch mit zahlreichen Spielern auf der ganzen Welt. (Cloud)

: In diesem futuristischen Ego-Shooter messt ihr euch mit zahlreichen Spielern auf der ganzen Welt. (Cloud) Call of Duty: Warzone: Allein oder im Team versucht ihr in diesem Battle Royale als einziger zu überleben. (Cloud)

29. Oktober

Ashen: Als Wanderer seid ihr in diesem Koop-Rollenspiel auf der Suche nach einer neuen Heimat. (PS, Konsole und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Oktober 2024

Natürlich müssen im Oktober 2024 auch wieder einige Spiele ihre Koffer packen und den Game Pass verlassen. Diese Titel trifft es diesmal, sie fliegen am 15. Oktober aus dem Abo:

Das war es noch nicht. Von diesen Spielen müsst ihr euch am 31. Oktober verabschieden:

Dirt 5 (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Frog Detective (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Headbangers (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Inkulinati (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Lonely Mountains Downhill (PC, Konsole und Cloud)

(PC, Konsole und Cloud) Mineko's Night Market (PC, Konsole und Cloud)

Dank einer neuen Technologie soll Black Ops 6 in puncto Speicherplatz deutlich kleiner werden als die vorigen CoD-Titel. Dabei handelt es sich um sogenanntes Texture Streaming, das dafür sorgt, dass selten verwendete Assets während einer Runde aus einer Cloud heruntergeladen werden und sich somit nicht länger auf der Festplatte befinden müssen.

Außerdem sollt ihr nicht länger dazu gezwungen werden, den Battle-Royale-Modus Warzone 2 herunterzuladen.