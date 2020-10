Genshin Impact erobert derzeit den Westen im Sturm und legte den erfolgreichsten internationalen Start eines chinesischen Spiels hin. Da es sich über ein Lootbox-System monetarisiert, ist es teilweise schwer, kostenlos an neue Charaktere zu kommen. Doch einen sehr wichtigen Heiler gibt es bald im Zuge eines Events für kurze Zeit gratis.

Vorsicht vor Ingame-Käufen!

Genshin Impact ist kostenlos spielbar, setzt aber auf eine Art Lootbox-System: Mit einer Premium-Währung, die ihr mit Echtgeld erwerbt oder mühsam erspielt, lassen sich Chancen auf gute Waffen und/oder Charaktere erkaufen. Das überschreitet gerade in einigen japanischen Spielen oft die Schwelle zum Glücksspiel, zeigt sich unserer Meinung bei Genshin Impact aber nicht in dem Umfang, dass wir es als Abzocke bezeichnen würden. Wie wir genau dazu kommen und wie die Ingame Währung in Genshin Impact funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel: Genshin Impact ist keine Abzocke, aber trotzdem nicht harmlos.



Außerdem haben wir einen umfangreichen Guide zum dem Spiel, der euch auch zeigt, wie ihr mit dem Store am besten umgeht: Neun Tipps, die euch den Einstieg erleichtern.

Heiler Barbara von Genshin Impact vorgestellt

Um welchen Charakter handelt es sich? Ihr könnt das »Glänzende Idol« Barbara in Genshin Impact kostenlos freischalten. Bei ihr handelt es sich um einen Support-Charakter mit Wasserfähigkeiten und Gebietseffekten.

Wieso ist Barbara so wichtig? Barbara ist als Heilerin einer der wenigen Charaktere, deren Fähigkeiten nicht offensiv sind, sondern hauptsächlich der Unterstützung eures Teams dienen.

Charaktere mit Heilfähigkeiten sind entsprechend wichtig, denn ansonsten sind eure Möglichkeiten, die Gesundheitspunkte eurer Gruppe wiederherzustellen, relativ überschaubar: Ihr könnt Kochrezepte für die Herstellung von Nahrung oder die in der Spielwelt verteilten Götterstatuen verwenden - allerdings nur außerhalb eines Kampfes.

So bekommt ihr die Heilerin Barbara kostenlos

Um Barbara zu bekommen, müsst ihr ein ganzes Stück grinden. Und eure Zeit ist begrenzt. Denn ihr müsst noch vor dem Update auf Version 1.1 den Abenteuerrang 20 erreichen. Schafft ihr das, bekommt ihr Barbara.

Bis wann habt ihr Zeit? Der Entwickler hat momentan noch nicht bekannt gegeben, wann der kommende Patch für Genshin Impact veröffentlicht werden soll

So erhöht ihr den Abenteuerrang: So ziemlich jede Aktion in Genshin Impact gibt euch nicht nur Charakter-XP, sondern auch Erfahrung auf euren Abenteuerrang. Dazu zählen zum Beispiel das Öffnen von Kisten, aber auch das Erledigen von Quests oder der erfolgreiche Abschluss von Dungeons.

Die einzige Alternative: Schafft ihr das nicht, könnt ihr die Heilerin nur über das Lootbox-System des Spiels bekommen. Die Währung dafür lässt sich zwar ebenfalls durch Gameplay verdienen, das dauert jedoch. Zudem habt ihr so nur eine bestimmte Chance, Barbara in euer Team aufzunehmen - dass ihr die Heilerin so auch wirklich bekommt, ist nicht garantiert.

Ist das Pay2Win? Barbara vereinfacht es, auch Dungeons mit höheren Levels problemlos abzuschließen und ist vor allem ein netter Quality-of-Life-Charakter. Unabdingbar um das Spiel zu bestreiten, ist sie allerdings nicht. Die Kämpfe sind im Regelfall recht einfach und lassen sich auch ohne Heiler problemlos gewinnen.

Was ist Genshin Impact?

Genshin Impact ist ein kostenloses Rollenspiel, das am 28. September 2020 für PC, Smartphones und die Playstation 4 erschien. Nicht selten wird es mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild verglichen. Dafür sorgen nicht nur die Grafik, sondern auch gewisse Gameplay-Elemente.

Manche Spieler haben Probleme, den Titel herunterzuladen und kämpfen mit teilweise sehr langsamen Downloadgeschwindigkeiten. Wenn ihr davon betroffen seid, dann hilft ein ganz simpler Trick weiter, den wir euch erklären.