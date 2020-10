Genshin Impact: Update 1.1 hat ein Releasedatum und bestätigte Inhalte

Viele Spieler von Genshin Impact haben mittlerweile bereits die Story durchgespielt und fragen sich deshalb nur eins: Wann kommt neuer Content? Der Entwickler hat jetzt eine Antwort darauf und nennt die Termine sowie die Inhalte für die zwei noch 2020 geplanten Updates, sowie dem ersten, das 2021 erscheinen wird.

Wer bereits dieses Jahr mit dem dritten großen Gebiet Inazuma, das nach dem Vorbild Japans erschaffen wurde, gerechnet hat, wird jedoch enttäuscht werden. Zumindest der bisher veröffentlichten Beschreibung zufolge wirken die kommenden Inhaltsupdates durchaus kompakt.

Geplanter Update-Rhythmus: Der Entwickler gibt zudem an zu versuchen, alle sechs Wochen ein weiteres Update zu veröffentlichen.

Abseits der großen Patches wird es jedoch auch noch kleinere geben. Beispielsweise kündigte das Studio bereits an, dass ihr noch vor Version 1.1 die Tastenbelegung manuell ändern könnt. Offizielle Informationen über etwaige Anpassungen des Gacha-Systems gibt es bisher hingegen noch nicht.

Auf Reddit sorgt diese Ankündigung eher weniger für Freude, sondern mehr für Frustration. Obwohl der Entwickler ichts derartiges ankündigte, hofften sie darauf, das nächste Update noch im Oktober zu bekommen. Nutzer AY_DRIAN fasst das kurz in einem Beitrag der über 500 Upvotes erhielt zusammen:

"Ich habe nicht erwartet, dass 1.1 so spät kommt."

der Nutzer The_Bionic_Onion, mutmaßt in einem Beitrag mit 182 Upvotes hingegen, wieso es überhaupt zu dieser Erwartungshaltung innerhalb der Community kam:

"Es ist so komisch, dass wir bis November warten müssen, um ein Update der Story zu bekommen. Aktuell endet sie zu so einem komischen Punkt, gerade als sich der große Konflikt des Kapitels aufbaut. Ich denke deswegen dachten so viele, dass die Inhalte bereits fertig sind und man sie nur später veröffentlicht, damit die Spieler sie nicht zu schnell beenden."